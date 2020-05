Bagażnik rowerowy na hak. Ile kosztuje? Czy za jego używanie można dostać mandat?

Bagażnik na hak

Jednym z najdroższych, ale też coraz popularniejszych rozwiązań jest bagażnik rowerowy montowany na haku. Wymaga to oczywiście instalacji haka, co wiąże się z wydatkiem od 1 do nawet 5 tysięcy złotych, w zależności od modelu i marki pojazdu. Potem można jednak ograniczyć koszty i wypożyczyć uchwyt na rowery montowany na hak za 20-40 złotych dziennie.

Cena nowych bagażników rowerowych montowanych na hak zależy między innymi od sposobu montażu, materiałów użytych do jego wykończenia, dostępu do kufra samochodu, a także liczby jednośladów, które można na nim przewieźć. Najtańsze bagażniki kosztują 300-500 złotych. Najdroższe i jednocześnie najbardziej praktyczne są wyceniane na 2-4 tysiące złotych.

Wśród zalet bagażnika montowanego na haku warto zaznaczyć wygodę montażu rowerów. W porównaniu z tym dachowym, zużycie paliwa rośnie tylko nieznacznie. Łatwiejszy jest również dostęp do przestrzeni bagażowej i samych jednośladów. Korzystając z tego rozwiązania, należy mieć na względzie wyraźnie większą długość samochodu. Zaburzy się też praca czujników parkingowych i kamery cofania.

Bagażnik na klapę

Tzw. bagażnik na klapę, czyli uchwyt rowerowy montowany na pokrywie bagażnika jest tańszy od tego mocowanego na haku. Niemniej i tak trzeba liczyć się z wydatkiem rzędu 500-2000 złotych. Takie rozwiązanie pasuje do nadwozia typu hatchback, kombi, a także sedan.

Rowery montowane poprzecznie do kierunku jazdy (np. w bagażnikach montowanych na pokrywach bagażnika) istotnie wpływają na zwiększony opór powietrza i zużycie paliwa. Dość wysoko umiejscowione jednoślady podnoszą też wysokość pojazdu i ograniczają widoczność przez tylną szybę. Kolejną wadą jest możliwość uszkodzenia pokrywy kufra w przypadku nieostrożnego montażu, a także utrudniony dostęp do przestrzeni ładunkowej.

Nawet 500 złotych mandatu

Warto wiedzieć, że w przypadku montażu bagażnika rowerowego montowanego w tylnej części pojazdu i zasłaniającego częściowo numery rejestracyjne lub światła, kierowcy grozi mandat w wysokości 100-200 złotych bez punktów karnych.

Pamiętajmy też, że przepisy nie dają możliwości przeniesienia tablicy rejestracyjnej z samochodu na bagażnik rowerowy. Zdemontowanie numerów rejestracyjnych z auta może się skończyć mandatem w wysokości od 20 do 500 zł.

Wyrobienie dodatkowej (trzeciej) tablicy, którą możemy legalnie zainstalować na bagażniku rowerowym to koszt około 60 złotych. Ponadto, należy również stosować się do zaleceń dotyczących maksymalnych prędkości. Każdy z producentów bagażników rowerowych musi homologować swój produkt i wpisać w instrukcji szybkości, które nie będą zagrażały bezpieczeństwu użytkowników drogi.

Ranking bagażników rowerowych?

Oferta rynku jest ogromna i warto dokładnie przyjrzeć się poszczególnym bagażnikom rowerowym. Najtańsze uchwyty są przeciętnej jakości, co wpływa na ich trwałość i bezpieczeństwo przewożonego sprzętu. Należy też wiedzieć, że w dużych SUV-ach i rodzinnych kombi, jednoślad z powodzeniem zmieści się do kabiny po złożeniu 2/3 rzędu siedzeń. Alternatywą pozostaje też bagażnik rowerowy montowany na dachu pojazdu.