Mandaty dla rowerzystów, mandat za jazdę rowerem

Aby jeździć rowerem po drogach publicznych, wystarczy dowód osobisty. Wyjątkiem są osoby niepełnoletnie, które muszą posiadać prawo jazdy kat. B1 lub kartę rowerową. O ile prawo jazdy możemy zrobić w wieku 16 lat, tak do państwowych egzaminów na kartę rowerową można przystąpić już mając 10 lat. Za jazdę bez uprawnień rowerzyście grozi mandat 100 zł. W przypadku osób do 17 roku życia, obowiązek ten spada na rodziców lub prawnych opiekunów.

REKLAMA

Zobacz wideo

Odpowiedzialność osób niepełnoletnich

Jeśli niepełnoletni rowerzysta spowoduje wypadek lub zagrożenie na drodze, policja nie zawsze wystawia mandat jemu, lub jego rodzicom. W takich sytuacjach sprawa jest kierowana do sądu rodzinnego. Wówczas w toku postępowania zostaje podjęta decyzja, czy małoletni kierowca będzie musiał naprawić swoje szkody, otrzyma nadzór kuratora, czy nawet trafi do zakładu poprawczego.

Jazda po chodniku

W ogólnym ujęciu rowerzystom nie wolno poruszać się po chodnikach. Kierowcy jednośladów zobowiązani są do jazdy ścieżkami rowerowymi lub ulicą, jeśli takowej ścieżki nie ma. Jednak w określonych przypadkach można poruszać się rowerem po chodniku:

jeśli rowerzysta ma pod opieką dziecko w wieku do 10 lat, które również kieruje rowerem;

jeśli szerokość chodnika wynosi przynajmniej 2 metry, a na sąsiadującej drodze jest ograniczenie prędkości powyżej 50 km/h i nie ma wydzielonego szlaku dla rowerów;

podczas niekorzystnych warunków pogodowych (zalegający na drogach śnieg, gołoledź, mgła, porywisty wiatr).

Wjazd rowerzysty na chodnik wymaga zachowania szczególnej ostrożności. Dodatkowo na chodniku pieszy zawsze ma pierwszeństwo. Nieuzasadnione korzystanie z chodnika może się skończyć dla rowerzysty mandatem w wysokości 50 złotych.

Zakończyły się prace związane z przebudową ul. Międzyrzeckiej w Bielsku-Białej. Droga zmieniła się nie do poznania.

Przebudowa tej ulicy to jedna z najważniejszych inwestycji w mieście w ostatnich latach. Jest ona częścią projektu, polegającego na rozbudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 942. Prace rozpoczęły się w 2017 roku, a w poniedziałek zmodernizowana ulica została oddana do użytku. W ramach tego zadania droga została przebudowana na odcinku o długości około 1650 m - od granicy miasta do rejonu ul. Zagajnik. Między ul. Zagajnik a ul. Cieszyńską powstał zupełnie nowy fragment tej trasy. Projekt przewidywał budowę trzech rond, z czego jedno powstało w miejscu skrzyżowania ul. Międzyrzeckiej z ul. Cieszyńską. Nad linią kolejową nr 190 z Bielska-Białej do Cieszyna powstał trzyprzęsłowy wiadukt o długości 68 m. Wzdłuż ulicy zbudowano także chodniki i ścieżkę rowerową. Inwestycja pochłonęła około 30 mln zł. Michał Rezik

Mandat za stan techniczny roweru

Choć rowery nie muszą przechodzić okresowych badań technicznych tak jak samochody, ich stan musi być wystarczająco dobry, by mogły poruszać się po drogach publicznych. Przepisy jasno regulują obowiązkowe wyposażenie roweru:

co najmniej jeden efektywnie działający hamulec;

dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy;

co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej z tyłu o kształcie innym niż trójkąt, a także jedno światło pozycyjne w tym samym kolorze;

co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej z przodu;

kierunkowskazy – w sytuacji gdy konstrukcja roweru lub wózka rowerowego uniemożliwia sygnalizowanie zamiaru skrętu ręką.

Przepisy zezwalają na jazdę bez oświetlenia pozycyjnego, jeśli rowerzysta porusza się tylko za dnia. W przypadku braku jakiegokolwiek elementu obowiązkowego wyposażenia, kierujący rowerem musi liczyć się z mandatem od 20 do nawet 500 złotych.

Jazda rowerem po alkoholu

Tak jak w przypadku kierowców samochodów, kierujący rowerem nie mogą być pod wpływem alkoholu. Podstawową karą jest mandat – 300-500 złotych za jazdę w stanie po spożyciu alkoholu (0,2-0,5 promila), oraz 500 zł w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila). Przewożenie bocznym wózkiem osoby w stanie nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu lub środka odurzającego, także wiąże się z mandatem w wysokości 150 złotych. A jeśli rowerzysta stworzy bezpośrednie zagrożenie w ruchu drogowym, może nawet stanąć przed sądem.

Rowerzysta mający w wydychanym powietrzu powyżej 0,5 promila i zagrażający bezpieczeństwu w ruchu drogowym, musi liczyć się z poważniejszymi konsekwencjami. Ustawodawca przewidział grzywnę w wysokości od 50 do 5 tysięcy złotych. Dodatkowo możliwy jest też 5-30-dniowy pobyt w areszcie, a także zakaz prowadzenia pojazdów niemechanicznych na okres od pół roku do 3 lat.

Więzienie za jazdę rowerem

Jeśli osoba posiadająca zakaz prowadzenia pojazdów niemechanicznych go złamie, może trafić do więzienia. Bez znaczenia jest wówczas w jakim jest stanie – trzeźwy, pijany, czy po zażyciu środków odurzających. Sąd może go skazać nawet na trzy lata pozbawienia wolności.

Taryfikator mandatów dla rowerzystów: