Wszedł na czerwonym świetle tuż przed jadące bmw. Dogonili go i pobili

Policja złapała czterech mężczyzn w wieku od 21 do 24 lat, którzy w minionym tygodniu pobili 25-latka. Zrobili to, bo (wraz z trzema innymi pieszymi) wszedł na pasy na czerwonym świetle, zmuszając ich do nagłego hamowania.

REKLAMA

2 fot. łódzka policja Otwórz galerię Na Gazeta.pl

REKLAMA