To są bestsellery w różnych krajach na świecie. Zaskoczenie już na drugim miejscu

Statystyki sprzedaży zostały posegregowane pod względem liczby egzemplarzy, od największej do najmniejszej. Zestawienie obejmuje 30 największych krajowych bestsellerów z całego świata.

Król jest jeden - Ford serii F

Pierwsze miejsce jest oczywiste dla każdego, kto śledzi motoryzacyjne trendy na świecie. Dwa kraje o największej sprzedaży nowych samochodów w 2019 r. to Chiny i USA w takiej kolejności. Na liście bestsellerów role się odwróciły.

Pierwsze miejsce zajmuje odwieczny hit sprzedaży w USA - Ford serii F, który jest też najpopularniejszym samochodem w historii. Kolejne generacje tego pikapa są ofercie Forda od 1948 r., a liderem sprzedaży w USA jest niezmiennie od 38 lat. W 2019 r. Amerykanie kupili ponad 896 tys. egzemplarzy różnych wersji Forda serii F.

Na drugim miejscu znalazł się lider sprzedaży w Chinach. Jest nim Toyota Corolla oferowana pod dwiema nazwami: Corolla i Levin. Kompaktowy samochód o klasycznym nadwoziu wyprzedził wszystkie SUV-y i osiągnął niesamowity wzrost w porównaniu z 2018 r. W 2019 r. Chińczycy kupili o 19 proc. więcej sztuk tego modelu - aż 573 tys.

W Japonii kei cary trzymają się mocno

Trzecie miejsce zajmuje japoński produkt, który w 2019 r. był hitem na rodzimym rynku. To auto klasy kei car - Honda N-box, która sprzedała się w liczbie ponad 253 tys. sztuk. Aż 5 proc. całkowitej sprzedaży samochodów osobowych w Japonii przypadło na ten model. To dobry przykład jak różne trendy obowiązują na poszczególnych rynkach. Faworyzowane podatkowo małe samochody kei car wciąż są bardzo popularne w zatłoczonym Kraju Kwitnącej Wiśni.

Czwarte miejsce przypadło Chevroletowi Onix, który jest hitem na rynku brazylijskim. W tym kraju aż 241 tys. mieszkańców Brazylii wybrało miejski samochód koncernu General Motors. Onix powstał na nowej platformie GEM, przeznaczonej do opracowania aut na rozwijające się rynki. Większość modeli, które na niej do tej pory na zbudowano jest oferowana na rynku chińskim oraz południowoamerykańskich.

Piątkę zamyka Suzuki Alto - lider sprzedaży na rynku indyjskim. Samochód oferowany w Indiach pod markę Maruti i napędzany silnikiem K10 ma nieco ponad 3,5 m długości i pełni na tamtym rynku rolę auta rodzinnego. Samochody Maruti Suzuki są niezwykle popularne w Indiach. Różne modele okupują pierwsze sześć pozycji na liście bestsellerów tego rynku.

Poza pierwszą piątką coraz mniej zaskoczeń

A inne kraje? Większość bestsellerów jest łatwa do przewidzenia. W Niemczech w 2019 r. najchętniej był kupowany VW Golf, we Francji Renault Clio, w Hiszpanii - Seat Leon. W Tajlandii, Australii i Argentynie furorę robi Toyota Hilux. To najpopularniejszy model w zestawieniu. W Rosji najchętniej jest kupowana rodzima Łada Granta, a we Włoszech - Fiat Panda.

Kanada to znów miejsce dominacji Fordów serii F, w Korei króluje Hyundai Grandeur, a w Niderlandach - amerykańska Tesla 3, która jest jedynym elektrycznym modelem w zestawieniu. Tradycyjnie najwięcej aut na liście należy do koncernu Toyota. Pierwszą trzydziestkę zamykają Czechy i Polska oraz Skoda Octavia. Pełną listę zamieszczamy poniżej.