liczbynieklamia wczoraj Oceniono 1 raz 1

Nie chcę umniejszać win wielu kierowców, ale jest jedno ważne pytanie - ile procent przejazdów przebudowano pomiędzy uchwaleniem a wprowadzeniem w życie bezwzględnego pierwszeństwa dla rowerzystów? Przejazdy są najczęściej równoległe do przejść dla pieszych, na których "od zawsze" jest zakaz przebiegania - właśnie po to, aby kierowca nie musiał widzieć kilkunastu metrów chodnika, żeby pieszy był bezpieczny. Jeżeli rowerzysta porusza się z prędkością ok. 10m/s (36km/h - szybko, ale nie ekstremalnie szybko), to kierowca musiałby go widzieć z przynajmniej 30 metrów, żeby móc bez wymuszania pierwszeństwa przejechać przez taki przejazd. Tymczasem widoczność często wynosi kilka metrów (kłania się patologia ekranów dźwiękochłonnych). Kierowcy aut bez przeszklonych boków z tyłu (np. furgony) często nie widzą nic - ani w lusterku, ani przez szyby.