Kradzież auta - sposoby złodziei. O czym pamiętać, by nie dać się okraść?

Jak zabezpieczyć auto przed kradzieżą? Kilka informacji z policyjnych statystyk

Kradzież auta wciąż jest popularnym sposobem zarobkowania złodziei pomimo tego, że szczyt jej niechlubnego rozwoju przypada na lata 90. Dysponujemy policyjnymi statystykami z 2018 r. Odnotowano w nich 8745 przestępstw kradzieży samochodu. Niestety - zaledwie niespełna 24% zostało wykryte a sprawcy ukarani.

Jak najlepiej zabezpieczyć auto przed kradzieżą, gdy przestępcy doskonalą metody?

Sposoby złodziei na kradzież samochodu niestety ewoluują tak samo, jak systemy zabezpieczeń. Technologia keyless, czyli bezkluczykowe otwieranie drzwi, zamiast przeciwdziałania - ułatwia im zadanie. Gra idzie o przechwycenie częstotliwości radiowej kluczyka oraz odbiornika w samochodzie. Kradzież może zostać dokonana dosłownie "w białych rękawiczkach".

Jak zabezpieczyć auto przed kradzieżą na walizkę?

Kradzież auta na walizkę to sposób na tych, którzy posiadają w samochodzie bezkluczykowy system. "Walizka" to w języku przestępczym wzmacniacz służący do przechwytywania sygnału. Konieczne jest zbliżenie się do kluczyka na ok. 12 m. Chronić można się przed tym:

trzymając kluczyk daleko od drzwi;

zawijając go w folię aluminiową;

używając specjalistycznego futerału.

Jak skutecznie zabezpieczyć auto przed kradzieżą?

W pełni skuteczne zabezpieczenie samochodu przed kradzieżą nie istnieje. Sekret w tym, aby odpowiednio zniechęcić złodzieja do podjęcia lub kontynuowania akcji. Pomóc mogą w tym:





autoalarm z immobiliserem;

blokada skrzyni biegów;

blokada kolumny kierowniczej;

blokada zapłonu;

oznakowanie samochodu w wielu miejscach;

nadajnik GPS.

Znaczenie snów: kradzież auta, czyli z przymrużeniem oka

Ciekawe, że kradzież samochodu dosłownie spędza ludziom sen z powiek. Nie zawsze chodzi o prawdziwy czyn, czasem wystarczy, że ten rodzaj złodziejstwa się komuś przyśni. Senniki głoszą, że sen o kradzieży auta to znak o zbytnim przywiązaniu danej osoby do rzeczy materialnych. Taki ktoś podobno powinien więcej miejsca pozostawić na rozwój swojej duchowości.

Kradzież auta: co robić, gdy się przytrafi?

Kradzież auta, gdy się już przytrafi, jest szokiem dla właściciela. Policja podkreśla jednak, że najlepszym możliwym działaniem jest szybkie reagowanie. Czas jest najważniejszym czynnikiem: im później zawiadomimy policję, tym szanse na odzyskanie maszyny będą bardziej znikome.

Jak zabezpieczyć auto przed kradzieżą - forum internetowe jako kopalnia informacji

Kradzież auta, jeśli już staniemy się jej ofiarą, powinna być bodźcem do walki z takimi czynami w przyszłości. Czasami drogą do utrudnienia przestępcom ich procederu jest nagłaśnianie metod choćby na forach internetowych lub szerzej w Internecie. Sposoby złodziei na kradzież samochodu, jak już zostało powiedziane, bardzo się zmieniają. Ważne więc, aby utrudnić im życie bez ogródek pisząc o tym, w jaki sposób przychodzi im włamywać się do cudzych aut.