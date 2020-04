Trzy nowe obwodnice w Wielkopolsce. Kiedy powstaną?

W Wielkopolsce powstaną trzy nowe obwodnice o łącznej długości około 25 kilometrów. Obwodnice Gostynia (w ciągu drogi krajowej nr 12), Żodynia (w ciągu drogi krajowej nr 32) oraz Koźmina Wielkopolskiego (w ciągu drogi krajowej nr 15) powstaną w ramach programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Obwodnica Gostynia

W ramach inwestycji powstanie nowy odcinek drogi klasy GP (czyli głównej o ruchu przyspieszonym) o przekroju 1x2 oraz odcinkowo 2+1. Oznacza to, że trasa będzie miała po jednym pasie w każdym kierunku, jednak co jakiś czas kierowcy będą mieli do dyspozycji dwa pasy w jednym kierunku. Takie rozwiązanie pozwala wyprzedzić wolniej jadące pojazdy bez konieczności budowania drogi dwupasmowej na całej jej długości. Nowa obwodnica Gostynia będzie miała długość 17 km. Jej podstawowym zadaniem jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który koncentruje się w mieście w ciągu drogi krajowej nr 12. Dla obwodnicy została wydana decyzja środowiskowa. Ogłoszenie przetargu w formule Projektuj i Buduj jest planowane w IV kwartale 2020 r., a realizacja w latach 2022-2024.

Obwodnica Żodynia

W ramach inwestycji powstanie nowy odcinek drogi klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) o długości 2,4 km. Obwodnica Żodynia wyprowadzi z miejscowości ruch tranzytowy koncentrujący się w ciągu DK32, która stanowi połączenie pomiędzy drogami ekspresowymi S3 i S5.

Dzięki inwestycji ma nastąpić poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości dróg. Inwestycja ma poprawić warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu regionalnego i dalekobieżnego, w szczególności pomiędzy Poznaniem a Zieloną Górą.

Dla obwodnicy Żodynia trwają prace przygotowawcze związane z opracowaniem dokumentacji. Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy planowane jest w II połowie 2020 r., a zawarcie umowy w IV kwartale 2021 r. Roboty budowlane realizowane będą w latach 2023-2025.

Obwodnica Koźmina Wielkopolskiego

W ramach inwestycji powstanie nowy odcinek drogi klasy GP o długości 5,9 km. Dzięki obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego ruch w mieście koncentrujący się na drodze krajowej nr 15 zostanie wyprowadzony poza tereny miejskie. Poprawi to bezpieczeństwo mieszkańców, odciąży układ komunikacyjny i zwiększy przepustowość dróg. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego, w szczególności pomiędzy Jarocinem a Trzebnicą, a także pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem. Na tym odcinku droga krajowa nr 15 będzie istotnym połączaniem korytarzy dróg ekspresowych S5 i S11.

Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego zaplanowano na II połowę 2020 r., a roboty budowlane realizowane będą w latach 2024-2026.

100 obwodnic do 2030 r.

W ramach programu budowy 100 obwodnic w województwie wielkopolskim powstanie łącznie osiem nowych odcinków:

obwodnica Gostynia w ciągu drogi krajowej nr 12,

obwodnica Grzymiszewa w ciągu drogi krajowej nr 72,

obwodnica Kalisza w ciągu drogi krajowej nr 25,

obwodnica Kamionnej w ciągu drogi krajowej nr 24,

obwodnica Koźmina Wielkopolskiego w ciągu drogi krajowej nr 15,

obwodnica Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu drogi krajowej nr 15,

obwodnica Strykowa w ciągu drogi krajowej nr 32,

obwodnica Żodynia w ciągu drogi krajowej nr 32.

W ramach rządowego programu do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Koszt realizacji całego programu został oszacowany na blisko 28 mld zł. Jednym z najważniejszych efektów realizacji programu będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej.

