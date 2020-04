Zatrzymała się na drodze ekspresowej, żeby nakarmić dziecko

Gość: taka prawda godzinę temu 0

Ale pewnie w tym przypadku kulsony nie zabrały prawa jazdy i nie skierowały sprawy do sądu. Co innego jakby jechała tam 200 na godzinę. To by była bandyterka, a to co zrobiła stojąc prawie na środku to żadne zagrożenie.