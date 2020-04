Trasa S5 jednak będzie ukończona. Podpisano umowę na kolejny fragment

susceptant 7 godzin temu 0

"Trasa S5 jednak będzie ukończona".

Tytuł do poprawy. Dlaczego "jednak"? Dlaczego mogłaby zostać nieukończona? Zerwanie kontraktu się zdarza, jest now przetarg, nowy wykonawca, który kończy inwestycję. Przecież to już wiele razy było przerabiane na różnych inwestycjach krajowych i samorządowych. Normalna procedura w takich sytuacjach, inwestycje zostaje oddana - tyle, że z rocznym, dwuletnim, trzyletnim, czy czeroletnim (A4 Rzeszów-Jarosław) opóźnieniem.

Sensacyjne do by było, gdyby po zerwaniu umowy inwestycję pozostawiono bez kończenia.