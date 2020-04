Nowe obwodnice na Dolnym Śląsku. Kiedy i gdzie kierowcy pojadą szybciej?

W ramach inwestycji powstaną nowe odcinki drogi klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) o łącznej długości 31 km. Kierowcy ominą Milicz w ciągu drogi krajowej nr 15, Międzybórz w ciągu drogi krajowej nr 25 oraz Oławę w ciągu drogi krajowej nr 94.

REKLAMA

Dzięki realizacji nowych obwodnic w województwie dolnośląskim zwiększy się przepustowość sieci dróg krajowych, a mieszkańcy miejscowości takich jak Milicz, Międzybórz i Oleśnica odetchną od ruchu tranzytowego, przebiegającego przez ścisłą zabudowę miejską

- powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Obwodnica Oławy

W ramach inwestycji powstanie nowy odcinek drogi klasy GP o długości 11 km. Podstawowym celem budowy obwodnicy Oławy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który koncentruje się w tym mieście. Duże natężenie ruchu wynika z tego, że droga krajowa nr 94 jest trasą alternatywną dla autostrady A4.

Zadanie znajduje się na wstępnym etapie praz przygotowawczych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi prace koncepcyjne dla obejścia miejscowości. Ogłoszenie przetargu jest planowane w I kwartale 2024 r., a realizacja w latach 2026-2029.

Zobacz wideo

Obwodnica Milicza

W ramach inwestycji powstanie nowy odcinek drogi krajowej nr 15 klasy GP o długości 12 km. Inwestycja będzie wymagać przeprowadzenia analiz wariantów przebiegu obwodnicy. Przetarg na roboty w formule Projektuj i Buduj jest planowany w II kwartał 2024 r., a realizacja na lata 2027-2029.

Obwodnica Międzyborza

W ramach inwestycji powstanie nowy odcinki drogi klasy GP o długości ośmiu km. Tu również konieczne będzie przeprowadzenie analiz wariantów przebiegu obwodnicy. Proces przygotowawczy będzie obejmował opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji środowiskowej oraz wykonanie badania podłoża gruntowego. Przetarg został zaplanowany w III kwartał 2024 r., a realizacja w latach 2027-2029.

Nowe obwodnice w województwie dolnośląskim

W ramach programu obwodnicowego w województwie dolnośląskim powstanie łącznie siedem nowych obwodnic:

Obwodnica Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12,

Obwodnica Kaczorowa w ciągu drogi krajowej nr 3,

Obwodnica Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94,

Obwodnica Międzyborza w ciągu drogi krajowej nr 25,

Obwodnica Milicza w ciągu drogi krajowej nr 15,

Obwodnica Oławy w ciągu drogi krajowej nr 94,

Obwodnica Złotego Stoku w ciągu drogi krajowej nr 46.

Fot. Władysław Czulak / Agencja Gazeta

Sto obwodnic do 2030 r.

W ramach rządowego Programu do 2030 r. powstanie sto obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Koszt realizacji stu obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł. Jednym z najważniejszych efektów realizacji programu będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej.

Nowe obwodnice na Dolnym Śląsku, obwodnica GDDKiA