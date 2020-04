Piłkarz Bayernu Monachium zapłaci 50 tys. euro kary, bo przyjechał na trening mclarenem, a nie audi

Gość: dnc godzinę temu 0

To jak jest naprawde? Jeśli auto jest niesprawne, to powinien gość zrobić zgłoszenie do serwisu, powinni po niego przyjechać i go zabrać. I powinien dostać auto zastępcze bądź możliwość jeżdżenia innym lub swoim. Z drugiej strony dla niego te 50 tys to na waciki, więc uszczerbek dla niego niewielki. A może od Maclarena dostał więcej? I się mu to zwróci. teg soie zapewne nie dowiemy.