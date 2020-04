Można już redukować punkty karne przez internet. Szkolenia ruszyły, a listy chętnych zapełniają się błyskawicznie

Wszystkie Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego zawiesiły działalność. Odwołane zostały zarówno egzaminy na prawo jazdy, jak i szkolenia redukujące punkty karne. WORD w Białymstoku znalazł rozwiązanie dla kierowców, którzy zgromadzili ich za dużo. Odbyło się pierwsze e-szkolenie, na którym mogli zredukować punktowe saldo.

Kierowcy szkolą się przez internet

W pierwszym kursie redukującym punkty karne, który odbył się 3 kwietnia, wzięło udział 18 kierowców z całej Polski. 7 i 8 kwietnia kolejne grupy wzięły udział w kursach reedukacyjnych w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii. 10 kwietnia odbędzie się kolejne e-szkolenie redukujące punkty karne, a lista uczestników jest już niemal pełna. Forma szkoleń online bardzo przypadła do gustu kierowcom, ponieważ kolejne kwietniowe terminy zapełniają się w zadziwiającym tempie.

WORD w Białymstoku jako pierwszy w Polsce wprowadził tego typu szkolenie do swojej oferty. By wziąć w nim udział wystarczy komputer, laptop, tablet czy smartfon oraz dostęp do internetu. Nie trzeba przyjeżdżać do Białegostoku, ani w ogóle wychodzić z domu. Nic więc dziwnego, że na pierwsze szkolenie zgłosili się chętni m.in. z Warszawy, Pomorza czy Śląska.

Jak wygląda szkolenie online?

E-szkolenie redukujące liczbę punktów karnych wygląda podobnie jak kurs organizowany w cyklu stacjonarnym. Uczestnicy widzą i słyszą instruktora przez internet, a ukończenie sześciogodzinnego kursu pozwala zredukować liczbę punktów karnych o sześć.

Równie wielu chętnych jest na szkolenie reedukacyjne, które trwa dwa dni (każdy po 8 godzin lekcyjnych) i kończy się testem psychologicznym. Także i to szkolenie WORD Białystok organizuje w wersji online i można je odbyć przed własnym komputerem lub tabletem.

Telefon w Dziale Szkoleń oraz infolinia bez przerwy jest zajęta, bo dzwonią zainteresowani ludzie z całej Polski. Pierwsze szkolenie na 7 i 8 kwietnia zapełniło się w mgnieniu oka, a na kolejne są już nieliczne miejsca. Uczestnicy są dosłownie z całej Polski: Podkarpacia, Pomorza, Dolnego Śląska. Przepisy wprowadziły ograniczenia przy takich zajęciach do 15 osób w jednej grupie dlatego warto się pospieszyć

– powiedział Przemysław Sarosiek, dyrektor WORD w Białymstoku.

Formalności

Aby wziąć udział w internetowym kursie redukującym punkty karne wystarczy wejść na stronę białostockiego WORD-u i w zakładce "Szkolenia" wybrać "Punkty karne". Potem trzeba zeskanować lub wykonać czytelne zdjęcia potrzebnych dokumentów, czyli:

prawa jazdy lub zaświadczenia z Wydziału Komunikacji w zakresie danych zawartych w prawie jazdy;

dowodu uiszczenia opłaty za kurs;

czytelnie wypełnionego wniosku o udział w kursie.

Następnie wypełniamy krótką ankietę oraz zgodę RODO i całość wysyłamy na adres mailowy WORD-u. W mailu zwrotnym każdy uczestnik otrzyma link do logowania się na odpowiednie szkolenie, wraz z instrukcją prowadzącą krok po kroku do logowania się na platformę szkoleniową.

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Aby móc wziąć udział w szkoleniu redukującym liczbę punktów karnych, kierowca musi posiadać prawo jazdy dłużej niż rok, licząc od dnia wydania go po raz pierwszy. Do szkolenia nie można przystępować częściej niż raz na 6 miesięcy, a przed jego rozpoczęciem suma punktów kierowcy nie może również przekraczać 24

Białostocki WORD już zapowiada, że poza zapowiedzianymi już szkoleniami reedukacyjnymi i redukującymi punkty karne, planuje dla kierowców kolejne kursy online.