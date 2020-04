SUV-em jechał 230 km/h. Złapała go grupa SPEED. Mandat? Najwyższy możliwy

Gość: LOLEK 13 godzin temu Oceniono 26 razy 10

Dlatego własnie mandaty powinny być uzależnione od wysokości dochodów. Mimo podwyższenia mandatów nawet do 1500 zł., to i tak dla wielu będzie to nic. Stać go na nowe Q7 i na paliwo do niego, to co to jest dla niego 1500 zł. Natomiast, gdyby mu przyszło zapłacić 20% wartości tego samochodu, to po pierwszym takim wygłupie już by nie kozaczył.