Powypadkowe BMW X6 M powinno trafić na złom. On je naprawia dla ciężarnej żony

Ludzie w Internecie stale zaskakują pomysłowością. Użytkownik portalu YouTube pokazuje proces naprawy BMW X6 M (F16) zniszczonego w wypadku samochodowym. Normalnie samochód byłby do kasacji - on go szykuje dla swojej żony.

REKLAMA

fot. YouTube

REKLAMA