Opinie Moto.pl: Mazda 2 FL 2020 - jest droższa, ale i tak by była

Wielu producentów rezygnuje z typowo miejskich modeli. Jednak Mazda nie od wczoraj podąża pod prąd trendów motoryzacyjnych. Jako jedna z ostatnich marek trzyma w gamie jednostki wysokoprężne. Dlatego na przekór obecnym trendom podjęto decyzję, że miejska dwójka nie tylko zostaje w gamie, ale też doświadczy kilku istotnych zmian.

Kosmetyka

Zmiany wizualne są kosmetyczne. Z przodu pojawił się nowy grill i ringi w reflektorach. Auto postawiono na nowo zaprojektowanych felgach (15- i 16-calowych), a do wykończenia wnętrza użyto lepszych materiałów. I faktycznie trzeba przyznać, że kabina jest dobrze wyciszona. Na pokład trafił też zestaw kamer 360 stopni ułatwiający parkowanie, złącze Car Play oraz nowe LED-owe reflektory, które dopracowano pod kątem odległości świecenia i doświetlania zakrętów.

Silnik w Maździe 2 zestawiono z układem Mild Hybrid, jednak jest on dostępny tylko w wariancie z manualną skrzynią biegów (w automacie się nie zmieścił). Technologia i wsparcie instalacji elektrycznej pozwalają osiągnąć naprawdę niskie zużycie paliwa - producent obiecuje 4,1 l/100 km, a w praktyce w cyklu mieszanym bez problemu da się osiągać wynik około 5 litrów.

O co chodzi z karami za emisję dwutlenku węgla?

Dopuszczalna średnia norma emisji dwutlenku wynosi 95 g/km. Tyle może emitować każdy samochód, który trafia na europejski rynek. Jeśli dany motor przekracza tę wartość, producent płaci 95 euro za każdy gram dwutlenku węgla, który "nadprogramowo" trafia do atmosfery. Dotyczy to jednak każdego egzemplarza, który wyjedzie na ulice, zatem kary liczone są kwotach z dużą liczbą zer. Łatwo policzyć - im wyższa sprzedaż, tym wyższa kara. Dlatego producenci dwoją się i troją, żeby tę średnią emisję obniżyć. Prostym sposobem jest wprowadzenie do gamy hybrydy lub elektryka, które "zaniżą" uśrednione wartości. Jednak Mazda postawiła na bardziej konwencjonalne rozwiązanie.

"Dwójka" podrożała, ale trudno się temu dziwić

Obecny w Maździe 2 motor 1.5 o mocy 90 KM emituje 94 g CO2/km. Poprzedni wariant mimo zbliżonych parametrów emitował 111 gramów dwutlenku węgla, ale był sporo tańszy. Za poprzednią Mazdę 2 płaciliśmy od 54 900 zł, a teraz jej cena poszybowała do 70 900 zł. To duży przeskok cenowy, ale uzasadniony. Producent nie miał innego wyjścia, ze względu na coraz bardziej rygorystyczne normy emisji spalin. Gdyby "dwójka" została taka jaka była, cena i tak by wzrosła (ze względu na kary). A tak klient przynajmniej może liczyć na niższe zużycie paliwa. Policzmy zatem jak by to wyglądało finansowo.

Gdyby "dwójka" została ze starym silnikiem i nadal emitowała 111 gramów CO2 (NEDC), przekraczałaby normę o 25 gramów. Za każdy gram producent zapłaciłby 95 euro kary, czyli 2 375 euro od egzemplarza, czyli ponad 10 tysięcy złotych. Do tego należy doliczyć akcyzę i VAT. Zatem jeśli Mazda 2 nie dostałaby przy liftingu nowego silnika, musiałaby kosztować co najmniej 68 tysięcy złotych, przy niezmienionych parametrach.

Może się wydawać, że cenowy próg startowy Mazdy 2 jest wysoki. Jednak za Volkswagena Polo (z 95-konnym silnikiem 1.0) z podobnym wyposażeniem zapłacimy niemal tyle samo. Doświadczenia Mazdy na rynku są takie, że bazowych wersji SkyGo nikt po prostu nie kupował. Więc oszczędzili sobie "biednej" odmiany w cenniku tylko po to, żeby kusić niską ceną bazową. "Bo skoro nikt tego nie kupuje, to darujmy sobie mydlenie oczu i otwórzmy cennik sensowną wersją" - tak w skrócie można określić stanowisko japońskiego producenta. I ja to szanuję, bo wielu producentów chwali się mityczną "ceną od", która nie ma nic wspólnego z rozsądnie wyposażonym samochodem, i takie auto nie ma na pokładzie dosłownie nic. A Mazda podeszła do dwójki realistycznie, czego efektem jest naprawdę dobry samochód do jazdy na co dzień, którego cena wbrew pozorom jest uzasadniona.

