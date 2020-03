Volkswagen Golf 8 z 1.0 TSI - ceny w Polsce. 75 490 zł za wersję 90 KM, ale na razie jest taniej

Ile kosztuje nowy Volkswagen Golf 8 z bazowym silnikiem?

VW Golf 8 1.0 TSI 90 KM, 5MT - od 75 490 zł

VW Golf 8 1.0 TSI 110 KM, 6 MT - od 78 890 zł

Bazowy silnik właśnie pojawił się w polskim cenniku i już niedługo powinien wejść do sprzedaży. Co ważne, VW kusi teraz sporym rabatem, który wynosi 6 000 zł - najtańsze Golfy ósmej generacji będą więc kosztować odpowiednio 69 490 i 72 890 zł. Co oferuje Golf już w podstawowej wersji wyposażenia, która teraz nazywa się po prostu "Golf"? M.in.:

diodowe reflektory i diodowe tylne lampy,

system Keyless Start,

cyfrowy zestaw wskaźników,

wielofunkcyjna kierownica,

dzielone oparcie tylnej kanapy,

dostęp do usług mobilnych oraz funkcji We Connect i We Connect Plus,

automatyczna klimatyzacja,

system Lane Assist utrzymujący auto na wybranym pasie ruchu,

monitorujący przestrzeń przed autem system Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania w mieście oraz funkcją prewencyjnej ochrony pieszych,

a także system komunikacji między pojazdami Car2X.

Rabat 6 000 złotych obowiązuje aktualnie dla wszystkich dostępnych w Polsce wersji silnikowych nowego VW Golfa.

VW Golf 8 fot. VW

Nowy Volkswagen Golf 8 1.0 TSI - konkurenci i rywale

Jak wypada 75 490 złotych, które trzeba zapłacić za nowego Golfa 1.0 TSI 90 KM, 5 MT na tle konkurentów o podobnej mocy. W przypadku poniższych cen również nie uwzględniamy żadnych promocji i rabatów.

Hyundai i30 - od 68 200 zł (1.4 MPI 100 KM, 6MT), i30 przeszło w Genewie lifting, niedługo więc powinien pojawić się nowy cennik

Ford Focus - od 78 900 zł (1.0 EcoBoost, 6MT)

Kia Ceed - od 65 990 zł (1.0 T-GDI, 6MT)

Honda Civic - od 78 200 zł (1.0 VTEC 126 KM 6MT)

Toyota Corolla - od 75 900 zł (1.2 T 116 KM 6MT)

W naszej galerii znajdziecie także porównanie cen nowego Golfa do poprzedniej generacji. Prezentowaną infografikę przygotował Volkswagen.