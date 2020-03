Śmieciarki do wywozu odpadów segregowanych - przyjeżdża jedna czy kilka? Sprawdziliśmy

2stan13 5 godzin temu Oceniono 9 razy 9

Winę za rosnące góry śmieci, a głównie tzw. "plastik", są producenci żywności i producenci opakowań plastikowych tej żywności! A My Klienci, nie mając możliwości kupowania żywności bez opakowania "netto", musimy za to wszystko płacić i to podwójnie, tracąc dodatkowo czas i własną energię na rozsortowanie tej góry śmieci! Rodzi się pytanie: ZA CO PŁACIMY FIRMOM WYWOŻĄCYM OD NAS NASZE POSORTOWANE ŚMIECI? Do tego pojawiło się zagrożenie ukarania grzywną za złe posortowanie - TO NONSENS! Wychodzi na to, że najlepiej płacić trochę więcej za nieposortowane śmieci i MAM SPOKÓJ, BO NIE ZOSTANĘ UKARANY! Radni Wałbrzycha podjęli jedynie słuszną uchwałę (wzorem kilkudziesięciu państw na świecie) o zakazie sprzedaży żywności pakowanej w plastik! Niestety wojewoda z nadania PiS okazał się miernotą popierającym lobby producentów opakowań plastikowych żywności - pytanie za ile? Wycofanie plastiku jako opakowania żywności jest jedynym słusznym rozwiązaniem, o które od dawna apeluję! W zamian należy powrócić do zwrotnych opakowań szklanych i metalowych oraz opakowań z szarego papieru (z makulatury), skrzynek i pudełek z surowego drewna. Zalety: koniec z plastikiem w śmieciach, łatwiejsze posortowanie śmieci i ich recykling! To jedyna droga, by zlikwidować mikro-plastik grożący nam co raz bardziej w otaczającym nas środowisku!