Pierwszeństwo pieszych. Dyrektor ZDM w Warszawie chce wykreślenia zakazu wchodzenia na przejście przed jadący pojazd

Nadanie pierwszeństwa pieszym nie tylko na przejściu, ale też wchodzącym na przejście (oprócz przejść przez torowisko).

Doprecyzowanie pierwszeństwa pieszych również na drogach dla rowerów.

Wykreślenie zakazu wchodzenia na przejście dla pieszych przed jadący pojazd (pieszy ma obowiązek zachować szczególną ostrożność).

Zatrzymanie prawa jazdy kierowcom za „omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu” oraz „wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi”.

To uwagi, które Łukasz Puchalski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie wysłał do Ministerstwa Infrastruktury w związku z szykowaną zmianą przepisów dotyczących pierwszeństwa pieszych.

REKLAMA

"Ale jest suwak!" No właśnie nie. Policja pokazuje nagranie sytuacji, w której jazda na suwak NIE obowiązuje

Pierwszeństwo pieszych. ZDM w Warszawie chce zmian w projektowanej ustawie

W 2018 roku w Warszawie w 381 wypadkach pojazdów z pieszymi poszkodowanych zostało 407 osób. Poza 10 lekko rannymi kierowcami lub pasażerami pojazdów, wszystkie pozostałe osoby, które ucierpiały w tych wypadkach to piesi. Łącznie we wszystkich zdarzeniach drogowych poszkodowanych zostało 416 pieszych. Mimo, że liczba tego typu wypadków zmalała w ciągu roku o 7 proc., to wciąż stanowi ponad 1/3 wszystkich wypadków. Ofiary śmiertelne wśród pieszych w 2018 roku to aż 54,5 proc. wszystkich ofiar, choć jest to wynik znacznie lepszy niż rok wcześniej, gdy piesi stanowili ponad 2/3 ofiar.

Sytuacja ogólnokrajowa jest jeszcze gorsza. W 2018 roku na przejściach zginęło o 4,4 proc. więcej osób niż rok wcześniej i aż o 15,9 proc. więcej niż w 2015 roku. Jest to więc jeden z najpoważniejszych problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego w całej Polsce. Dlatego w naszej opinii zmiany legislacyjne są niezbędnym uzupełnieniem wprowadzanych zmian w infrastrukturze drogowej i mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa pieszych. Uwagi, które złożyliśmy, mają też na celu zapewnienie najwyższej jakości przygotowywanych przepisów, aby ich późniejsza interpretacja mogła być jednoznaczna dla służb kontrolnych i sądów

- napisał Puchalski w uzasadnieniu.

Pierwszeństwo pieszych. Nowe przepisy od lipca

Na początku lutego rząd opublikował długo wyczekiwany projekt zmian w przepisach drogowych. Chodzi przede wszystkim (choć nie tylko) o pierwszeństwo pieszych przed przejściem. Wzbudzające wiele emocji przepisy mają - według założeń projektu ustawy - wejść w życie już w lipcu tego roku. Najwięcej znaków zapytania do tej pory wzbudzał zapis, mówiący, że pieszy nabędzie pierwszeństwo, jeśli wyrazi zamiar wejścia na pasy - takie informacje pojawiały się w przemówieniach polityków związanych z obozem rządzącym. Nie wiadomo jednak było, co miałoby oznaczać wyrażenie zamiaru. Ostatecznie zrezygnowano z tego zapisu.

Nowy projekt ustawy nakłada na pieszych jeden nowy obowiązek. Nie oznacza to, że piesi będą mogli wchodzić na przejście w każdej chwili i bez względu na okoliczności. W projekcie zmian w prawie drogowym napisano:

Pieszy wchodzący na jezdnię lub torowisko albo pieszy przechodzący przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz (...) korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Nowością jest to, że pieszy będzie musiał obserwować drogę jeszcze przed wejściem na przejście. Podobnie jest z kierowcami:

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się w tym miejscu lub na nie wchodzącego, i ustąpić pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na to przejście albo znajdującemu się na tym przejściu.

Już dziś kierowca, zbliżając się do przejścia dla pieszych, musi zachować szczególną ostrożność i musi zmniejszyć prędkość tak, by móc w porę zareagować na nagłe sytuacje. Zmienia się tylko to, że prowadzący pojazdy zostaną zobowiązani do obserwowania nie tylko przejść, ale również ich otoczenia, i będą musieli ustąpić pierwszeństwa pieszym wchodzącym na przejście.

Tutaj znajdziesz dokładną analizę proponowanych zmian: Pierwszeństwo pieszych przed przejściem od lipca. Rząd pokazał projekt ustawy. To jednak nie koniec zmian [ANALIZA]