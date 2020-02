Warszawska policja szuka elektrycznego radiowozu. I ma wyśrubowane oczekiwania - kombi o zasięgu 550 km

Traktujemy to jako pilotaż, zobaczymy, jak auta elektryczne będą się sprawować. Chcemy dbać o ekologię, wpisywać się pozytywny trend ograniczania ilości spalin, dołożyć swoją cegiełkę i dać dobry przykład proekologicznych działań. Tam, gdzie można stosować elektryczne auta bez straty dla efektywności służby, będziemy wykorzystywać ekologiczne rozwiązania

- powiedział Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej Policji w rozmowie z TVN24. Warszawska policja chce kupić sześć oznakowanych elektrycznych radiowozów. Autami będą jeździć dzielnicowi z trzech dzielnic Warszawy: Śródmieścia, Mokotowa oraz Woli. E-radiowozy nie będą wykorzystywane do pościgów czy działań typowo operacyjnych.

Wymagania budzą kontrowersje

O przetargu warszawskiej policji zrobiło się głośno, bo funkcjonariusze mają bardzo precyzyjne i wyjątkowo wyśrubowane oczekiwania. Praktycznie żaden z dostępnych samochodów w Polsce nie będzie mógł ich spełnić:

nadwozie kombi,

silnik elektryczny (według danych z pkt 23 świadectwa zgodności WE) spełniający, co najmniej normę emisji spalin Euro 6 AX na poziomie obowiązującym na dzień odbioru

układ hamulcowy musi być wyposażony, co najmniej w układ zapobiegający blokowaniu kół pojazdu podczas hamowania.

rozstaw osi nie mniejszy niż 2.650 mm,

długość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 4.350 mm,

wysokość pojazdu nie większa niż 1.570 mm,

maksymalna moc netto silnika, nie mniejsza niż 150 kW,

akumulatory robocze (baterie) o łącznej pojemności minimum 60 kWh,

zasięg przy zasilaniu energią elektryczna w mieście nie mniejszy niż 550 km,

prędkość maksymalna nie mniejsza niż 160 km/h.

system stabilizacji toru jazdy.

Czy jakiś samochód ma w ogóle szanse? Z pozoru nadwozie typu kombi eliminuje większość elektryków, ale już parę osób zwróciło uwagę, że właśnie tak homologuje się auta typy crossover/SUV. Jeżeli tak podejdziemy to sprawy, to faworytem wydaje się być Kia e-Niro. Łapie się wymiarami (co ciekawe, wysokość to dokładnie 1570 mm, a więc górny limit w przetargu). Kia na papierze radzi sobie także z bardzo dużym zasięgiem na jednym ładowaniu, jakiego wymagają policjanci. KSP chce, aby auto przejechało w mieście 550 km. Deklarowany zasięg e-Niro to 455 km, ale producent podaje także, że zgodnie z pomiarami WLTP crossover w mieście przejedzie nawet 615 km.

Jak oceniana będzie oferta?

Cena oferty brutto - 60 proc.

Moc silnika - 4 proc.

System hamowania rekuperacyjnego minimum 3 stopniowy - 10 proc.

Asystent zapobiegający zderzeniu czołowym z funkcją wykrywania pieszych - 5 proc.

Prędkość maksymalna - 4 proc.

System ostrzegania o niezamierzonym opuszczeniu pasa ruchu - 3 proc.

System ostrzegania o pojeździe w martwym polu - 2 proc.

Asystent jazdy w korku - 2 proc.

Zasięg przy zasilaniu energią elektryczną w mieście - 10 proc.

Kiedy nowe radiowozy wyjadą na ulice? Policja czeka do 10 marca na oferty. Potem będzie miała 60 dni na wybór najkorzystniejszej oferty. Częścią przetargu są także ładowarki i 24-miesięczna rękojmia oraz gwarancja bez limitu przebiegu kilometrów.

