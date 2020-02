BMW Alpina B3 z polskimi cenami. Alternatywa dla nowego M3 za 449 000 zł

Targowy debiut BMW Alpina B3 to dwie wielkie motoryzacyjne imprezy zeszłego roku. Najpierw we Frankfurcie pojawiło się B3 Touring, a więc kombi, a miesiąc później na Salonie Samochodowym w Tokio zaprezentowano sedana, który w nomenklaturze producenta nosi nazwę Saloon. Na początku tygodnia zaczęły się pojawiać informacje o niemieckim cenniku. Napisaliśmy więc do oficjalnego polskiego importera o szczegóły polskiej oferty.

BMW Alpina B3 - ceny w Polsce:

Alpina B3 Saloon - od 449 000 zł

Alpina B3 Touring - od 457 000 zł

Obydwa auta można już zamawiać, a podane powyżej kwoty to ceny brutto.

BMW Alpina B3 - najważniejsze informacje

BMW Alpina B3 Saloon napędzana jest przez rzędowy silnik o pojemności 3 litrów, wspomagany przez dwie turbosprężarki. Moc to 462 KM przy 700 Nm momentu obrotowego. Przenoszona jest ona na inteligentny, zaprojektowany specjalnie dla Alpiny napęd na cztery koła, za pośrednictwem 8-biegowego, sportowego automatu.

Osiągi? Prędkość maksymalna sedana to aż 303 km/h, o 3 km/h więcej niż w kombi. Przyspieszenie do 100 km/h to oszałamiające 3,8 s. W praktyczniejszym B3 Touring to 3,9 s. Takie liczby plasują Alpinę na samym szczycie segmentu. Zachodnie źródła donoszą, że nowe M3 ma mieć od 480 do 509 KM (wersja Competition), zaoferuje więc bardzo podobne osiągi do B3.

Deklarowane zużycie paliwa 11,1 l/100 km wg normy WLTP.