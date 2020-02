Toyota przed Skodą. Styczeń 2020 na polskim rynku nowych samochodów. Mamy szczegółowe dane

IBRM SAMAR w swoim raporcie podaje, że styczniu 2020 r. zarejestrowano w Polsce 43 889 samochodów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. A to oznacza, że rok do roku polski rynek zanotował dość poważny, bo aż 14,5-procentowy spadek liczby rejestracji. Dominują oczywiście rejestracje firm - klienci instytucjonalni odpowiadają za 63,99 proc. rejestracji, a indywidualni (często nazywani "przeciętnymi Kowalskimi) za 36,01 proc.

Który producent sprzedaje najwięcej samochodów w Polsce? Jeszcze do niedawna bez wahania odpowiedzielibyśmy na to pytanie, wskazując Skodę. Jednak już końcówka zeszłego roku należała do Toyoty, która z każdym miesiącem odrabiała straty do czeskiej marki VAG. W 2020 r. Japończycy wjechali już ze sporą przewagą - ponad tysiącem zarejestrowanych aut więcej.

Najpopularniejsze marki w Polsce, styczeń 2020 r.:

Toyota - 6 700 szt. Skoda - 5 631 szt. Volkswagen - 3 955 szt. Kia - 2 203 szt. Hyundai - 2 032 szt. Mercedes - 1 651 szt. Renault - 1 530 szt. Ford - 1 491 szt. Dacia - 1 466 szt. BMW - 1 385 szt.

Najpopularniejsze modele w Polsce, styczeń 2020 r.:

Toyota Corolla - 2 053 szt. Toyota Yaris - 2 016 szt. Skoda Octavia - 1 690 szt. Skoda Fabia - 1 105 szt. Toyota RAV4 - 1 031 szt. Fiat Tipo - 903 szt. Skoda Superb - 796 szt. Hyundai Tucson - 784 szt. Volkswagen Golf - 765 szt. Toyota C-HR - 705 szt.

Polski rynek na infografice

Z dokładnymi danymi możecie zapoznać się na poniższej infografice, którą przygotował Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR. Jest dwustronna, w pełni interaktywna i możecie ją wyświetlić na pełnym ekranie. Wystarczy na nią najechać i kliknąć w trzy kropki w prawym górnym rogu, a potem wybrać ikonkę monitora.

Floty kontra klienci indywidualni - które auta są najpopularniejsze?

Powyżej zaprezentowaliśmy statystyki dla całego rynku. Teraz sprawdzimy, które modele najczęściej wybierają klienci indywidualni. Tutaj również liderem jest Toyota, ale nie Corolla, a mniejszy o rozmiar Yaris:

Toyota Yaris - 1 241 szt. Toyota Corolla - 655 szt. Fiat Tipo - 511 szt. Hyundai Tucson - 473 szt. Skoda Octavia - 440 szt.

Wśród firm o pierwsze miejsce pojedynek stoczyły dwa kompakty - Corolla i Octavia. Warto też zwrócić uwagę, że do pierwszej piątki wskoczyła Skoda Superb.