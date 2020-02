Większość kierowców ostatni raz prawidłowo skorzystała z zielonej strzałki na egzaminie. Mimo wysokiego mandatu

Gość: jan 4 miesiące temu Oceniono 60 razy 20

pamiętam jak kiedyś były namalowane strzałki prawie pod każdym sygnalizatorem, ludzie skręcali,nie było wypadków(fakt,że samochodów było mniej), a teraz?czekaj,aż zapali się strzałka chociaż skrzyżowanie puste-wjedziesz-zgaśnie w tym czasie-już mandat!tak samo żółte światło-to po co ono jest?!kiedyś co prawda nie było ścieżek rowerowych,ale posadziłbym teraz geniusza co wymyślił,że rowerzysta ma pierwszeństwo za kółko!nawet na sygnalizatorze-ja mam zielone,rowerzysta i pieszy też,skręcam w prawo-mój samochód w pewnym momencie jest równolegle do ścieżki-NIE MA MOŻLIWOŚCI absolutnie aby zauważyć zbliżającego się z tego samego kierunku z prędkością 30-40 km/h rowerzystę!zły kąt!nie można trochę odsunąć przejść?chociaż 4-5 m,aby zmieścił się jeden samochód?te skrzyżowania i ścieźki chyba projektują ludzie,którzy nienawidzą pieszych i rowerzystów!