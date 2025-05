Podwyższony poziom radioaktywności na budowie autostrady przy polskiej granicy

Czeskie firmy musiały zejść z budowy autostrady D11. Jak informuje TVN24, na 300-metrowym odcinku odcinka prowadzącego z Trutnova do granicy z Polską, wykryte zostało wysokie promieniowanie radioaktywne. To 15-krotnie przekraczało dopuszczalne normy. Było zatem groźne dla zdrowia pracowników drogowych.

Radioaktywne pyły nie są w tym rejonie niczym niezwykłym

Podstawowe pytanie brzmi. Skąd na budowie autostrady w Czechach wzięło się promieniowanie? W tej historii całe szczęście nie ma miejsca na teorie spiskowe. Sprawa jest prosta i znana od lat. To kwestia zalegających w tym miejscu popiołów pochodzący z węgla spalanego w przeszłości w elektrowni Porzici. Węgiel używany w tym zakładzie zawierał bowiem pierwiastek ciężki radon. To właśnie on został znaleziony w próbkach pobranych z gleby.

"Jest to dobrze znana rzecz w regionie Trutnova. Zaskoczyło mnie tylko to, że odkryto to dopiero teraz. Sprawę można było zweryfikować z wyprzedzeniem, ponieważ dane były dostępne" – powiedział TVN24 burmistrza Trutnova – Michala Rosy. Co będzie dalej? Czeska Dyrekcja Dróg i Autostrad (RzSD) musi znaleźć rozwiązanie. Musi zneutralizować działanie promieniowania przed powrotem pracowników na budowę. Burmistrza Trutnova wyraża nadzieję na to, że rozwiązanie zostanie znaleziona szybko, aby nie opóźnić budowy trasy.

21 km autostrady D11 w budowie do 2028 r.

Autostrada D11 to kluczowy szlak komunikacyjny w Czechach. Trasa nazywana również autostradą hradecką ma liczyć 154 km i prowadzić z Pragi do polskiej granicy i polskiej drogi ekspresowej S3. Będzie zatem stanowić uzupełnienie międzynarodowej trasy E65, leżącej w transeuropejskim korytarzu transportowym (TEN-T).

Aktualnie D-jedenastce brakuje jakiś 60 km. Brakujący fragment dotyczy odcinka prowadzącego bezpośrednio do granicy kraju. Według pierwotnych planów 21 km poprowadzonych w okolicy Trutnova ma zostać oddanych do użytkowania w 2028 r. Pierwsze plany budowy czeskiej autostrady powstały jeszcze w 1938 r. Założenia z lat 40. XX wieku mówiły o włączeniu jej do autostrady RAB 88, która miała łączyć Wiedeń z Wrocławiem.