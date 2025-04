Nowa obwodnica na południu Polski wreszcie gotowa!

Umowę na projekt i budowę odcinka o długości 16,6 km za blisko 415 mln zł została podpisana jeszcze w grudniu 2019 r. Wykonawcą została Grupa Mirbud, która po uzyskaniu wszelkich pozwoleń rozpoczęła budowę marcu 2022 roku. Jak widać, realizacja inwestycji przebiegła bez zakłóceń - dzisiaj 25 kwietnia, a więc zgodnie z terminem zawartym w kontrakcie, trasa została przekazana do dyspozycji kierowców.

REKLAMA

Zobacz wideo

Pierwszy odcinek obwodnicy Zawiercia i Poręby już gotowy

Jak informują drogowcy, nowa obwodnica znacząco poprawi komfort podróży i bezpieczeństwo na drodze. Pozwoli na ominięcie zatłoczonych i niebezpiecznych miejsc w centrum Zawiercia, co zmniejszy liczbę zdarzeń drogowych oraz poprawi płynność ruchu. Kierowcy będą mogli skorzystać z dwóch węzłów drogowych - Kuźnica (skrzyżowanie z DW796) oraz Kromołów (skrzyżowanie z DW791).

Dzięki trasie kierowcy ominą łącznie 16,1 km starej drogi krajowej, 36 skrzyżowań lokalnych, pięć skrzyżowań znacznie obciążonych ruchem (w tym jedno rondo), 30 przejść dla pieszych, oraz osiem sygnalizacji świetlnych, a także przejazd kolejowy z rogatkami. W efekcie czas przejazdu skróci się prawie o połowę, a trasa będzie bezpieczna, płynna i komfortowa, bez wielu skrzyżowań i przejść dla pieszych.

Nowa obwodnica na Śląsku. Mieszkańcy odetchną

Otwarcie obwodnicy Poręby i Zawiercia to nie tylko dobra wiadomość dla kierowców, ale także ogromna zmiana na lepsze dla mieszkańców tych miast. Przeniesienie ruchu tranzytowego na nową trasę sprawi, że ulice w centrum będą mniej zatłoczone, co poprawi komfort życia i bezpieczeństwo. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli cieszyć się spokojniejszym otoczeniem i zredukowanym hałasem. Ograniczenie liczby pojazdów przejeżdżających przez miasto przełoży się także na mniejszą emisję spalin i w efekcie czystsze powietrze. "Otwarcie pierwszego odcinka obwodnicy to krok w stronę poprawy jakości życia w regionie, a zakończenie całej inwestycji jeszcze bardziej wzmocni pozytywne zmiany, czyniąc Porębę i Zawiercie miejscami bardziej przyjaznymi do życia i pracy" - dodają przedstawiciele GDDKiA.

Drugi odcinek obwodnicy nadal w realizacji

Oczywiście w realizacji pozostaje fragment od Kromołowa do Żerkowic. Umowę na projekt i budowę tego niemal 7,5-kilometrowego odcinka za ponad 234 mln zł podpisana została w listopadzie zeszłego roku z firmą Polaqua z Piaseczna. Trasa swój początek będzie miała na węźle Kromołów (budowanym w ramach pierwszego etapu obwodnicy). Zakończy się rondem w Żerkowicach, które powstanie w ramach budowanej, sąsiedniej obwodnicy Kroczyc. Jeśli nie zajdą nieprzewidziane okoliczności, cała obwodnica powinna być gotowa do wiosny 2028 roku.