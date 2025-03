Nowe odcinki S11 coraz bliżej! Kiedy kierowcy pojadą nową trasą?

GDDKiA już wkrótce podpisze umowy dotyczące budowy dwóch odcinków drogi ekspresowej S11 w woj. wielkopolskim. Mowa o fragmentach Przygodzice – Ostrzeszów Północ oraz Ostrzeszów Północ – Kępno Północ. Zgodnie z planami drogowców trasa będzie typową dwujezdniową "eską" o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku z pasem awaryjnym, a także rezerwą terenu pod potencjalną rozbudowę o trzeci pas w przyszłości. Co dokładnie wiemy o inwestycji?

Kolejne odcinki S11 w woj. wielkopolskim. Łącznie 30 km wygodnej ekspresówki

Pierwszy, 12-kilometrowy odcinek S11 Przygodzice – Ostrzeszów Północ będzie przebiegać pomiędzy istniejącą S11 (pełniącą rolę obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego) a drogą wojewódzką nr 444 w okolicy Ostrzeszowa. Ominie od wschodu Antonin, przetnie linię kolejową łączącą Ostrów Wielkopolski i Kępno, a także obecną DK11, przechodząc na zachód od Ostrzeszowa. W ramach inwestycji powstaną węzły drogowe Przygodzice oraz Antonin, a także Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) Bledzianów i Kozły. Budową odcinka najprawdopodobniej zajmie się Mirbud, który złożył w przetargu najbardziej atrakcyjną ofertę opiewającą na kwotę nieco ponad 549 mln zł.

Drugi odcinek - Ostrzeszów Północ – Kępno Północ - będzie mierzył 18 km. Fragment ten będzie kontynuacją opisywanej wcześniej części trasy i rozpocznie się od węzła Ostrzeszów Północ, łącząc się z drogami wojewódzkimi nr 444 i 449, a także obecną drogą krajową nr 11. Trasa, omijając Ostrzeszów po zachodniej stronie, włączy się w istniejącą drogę ekspresową S11 w rejonie Kępna. Wjazd na nią będzie możliwy przez jeden z trzech węzłów drogowych - Ostrzeszów Północ, Ostrzeszów Południe i Kępno Północ. Za wykonanie inwestycji odpowiedzialny będzie Budimex. Firma wysunęła ofertę o wartości ok. 588,2 mln zł.

Kolejne 30 km trasy S11. Kiedy pojedziemy nową drogą?

Jak informuje GDDKiA, po zweryfikowaniu wyników przetargów przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz braku odwołań przez pozostałych uczestników postępowania, podpisanie umów z wykonawcami będzie możliwe już w drugim kwartale tego roku. Następnie, po zawarciu kontraktów wykonawcy będą mieli 10 miesięcy na opracowanie projektów budowlanych. Po ich przygotowaniu zajmą się pracami budowlanymi, które pochłoną kolejne 22 miesiące (bez okresów zimowych od 16 grudnia do 15 marca). Do tego czasu trzeba doliczyć jeszcze ok. 7 miesięcy na procedowanie wszelkich wniosków m.in. o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planami drogowców, nową trasą pojedziemy na początku 2029 roku.

Droga ekspresowa S11. Co czeka kierowców z woj. wielkopolskiego?

W kwietniu ubiegłego roku drogowcy podpisali umowę na zaprojektowanie i budowę drugiej jezdni obwodnicy Kępna. Zakończenie robót planowane jest w drugiej połowie 2027 roku. Co więcej, w lipcu zawarto kolejny kontrakt, tym razem dotyczący realizacji odcinka S11 Oborniki – Poznań wraz z obwodnicą pierwszej miejscowości. Kierowcy będą mogli z niej skorzystać w drugim kwartale 2028 roku. Warto dodać, że aktualnie trwają jeszcze prace przygotowawcze dla budowy pozostałej części trasy S11 w woj. wielkopolskim. Obejmują one w sumie ponad 220 km i podzielone są na pięć odcinków:

Szczecinek – Piła o długości około 59 km,

Piła – Ujście (ok. 20 km),

Ujście – Oborniki (43 km),

Kórnik – Jarocin (ok. 43 km),

Jarocin – Ostrów Wielkopolski (ok. 57 km).

Dla trasy ze Szczecinka do Piły Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska rozpatruje odwołania od decyzji środowiskowej (DŚU). Dla odcinków Piła – Ujście, Ujście – Oborniki, Kórnik – Jarocin oraz Jarocin – Ostrów Wielkopolski toczą się postępowania o wydanie DŚU.