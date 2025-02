Drogowcy rozbudują trasę w Wielkopolsce. Przerodzi się w ważną ekspresówkę

Jednojezdniowa obwodnica Wyrzysk została oddana do ruchu 16 grudnia 2009 roku. Trasa o długości ok. 8 km wkrótce zmieni się nie do poznania. Zostanie bowiem przebudowana, stając się pełnoprawną dwujezdniową drogą ekspresową. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jakiś czas temu ogłosiła w tej sprawie stosowny przetarg. Teraz poznaliśmy listę firm, które złożyły swoje oferty.

W ramach postępowania dotyczącego przebudowy obwodnicy w ciągu drogi ekspresowej S10 wpłynęło łącznie sześć ofert. Najkorzystniejszą pod względem ceny złożyła firma Mirbud, proponując wykonanie inwestycji za kwotę ponad 121 mln zł. Z kolei najdroższa wpłynęła ze strony China Road and Bridge Corporation. Pochodzące z Państwa Środka przedsiębiorstwo zaproponowało ofertę opiewającą na 183 mln zł. To zdecydowanie powyżej budżetu GDDKiA, jaki przewidziano na realizację tego zadania, a więc blisko 146,6 mln zł.

Droga ekspresowa S10 obw. Wyrzyska Fot. GDDKiA

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, umowa z wykonawcą zostanie podpisana w drugim kwartale tego roku. "W ciągu pierwszych 10 miesięcy zostanie opracowany projekt budowlany i złożony wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zakładamy, że jej procedowanie zajmie siedem miesięcy, a na prace w terenie przypadną kolejne 22 miesiące" - dodają przedstawiciele GDDKiA. Po uwzględnieniu przerw zimowych (od 16 grudnia do 15 marca), a także zakładając, że cały proces administracyjno-budowlany przejdzie bez zakłóceń, nową trasą pojedziemy w połowie 2029 roku.

Droga ekspresowa S10. Nowa ekspresówka w woj. wielkopolskim

Opisywany odcinek to nie jedyny fragment powstającej S10 w woj. wielkopolskim. 3 lipca 2024 roku drogowcy podpisali umowę na zaprojektowanie i budowę trasy od końca obwodnicy Wałcza (Witankowo) do węzła Piła Północ. Inwestycję o długości 13 km zrealizuje firma Budimex. Wartość umowy to ponad 721 mln zł. Obecnie trwają prace projektowe. Właściwa budowa powinna rozpocząć się pod koniec 2025 roku, a zakończona zostanie w drugim kwartale 2028 roku. Co więcej, w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu trwa postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej dla aż 31-kilometrowego odcinka S10 Piła Wschód – Wyrzysk.