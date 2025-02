Długa kolejka chętnych na budowę nowej drogi na Pomorzu. Wykonawca przejdzie do historii

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o przyjęciu 11 ofert na zaprojektowanie i zbudowanie nowej drogi do przyszłej elektrowni jądrowej, która zostanie zlokalizowana w województwie pomorskim, na obszarze Pobrzeża Kaszubskiego. Mowa o odcinku od DW213 do S6. Po przyjrzeniu się ofertom wyłoniony zostanie wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę na realizację. W przypadku drugiego odcinka - trasy od Lubiatowa do DW213, komisja przetargowa wciąż weryfikuje oferty.

Budowa ma zakończyć się w II kwartale 2028 r.

Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie mają zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 35 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 16 grudnia do 15 marca). Drogowcy umowę planują podpisać w II kwartale 2025 r., tak by budowa mogła zakończyć się w II kwartale 2028 r. Budżet GDDKiA na realizację tego zadania wynosi 417 855 507,06 zł.

Droga do przyszłej elektrowni jądrowej

Realizację inwestycji została podzielona na dwa zadania: od Lubiatowa do drogi wojewódzkiej nr 213 (ok. 11 km) oraz od DW213 do węzła Łęczyce na S6 (ok. 15 km). Dodatkowo, w ramach obecnie powstającej S6 Leśnice - Bożepole Wielkie, wykonany zostanie łącznik między drogą powiatową w Łęczycach a drogą ekspresową S6, który skomunikuje nową drogę krajową z węzłem Łęczyce. Droga o przekroju 1x2 w klasie GP (główna ruchu przyspieszonego) projektowana jest po nowym śladzie i będzie łączyć S6 z elektrownią.

Jeszcze pod koniec 2024 r. GDDKiA otrzymała decyzję środowiskową dla odcinka Lubiatowo – DW213, a dla odcinka DW213 - węzeł Łęczyce na S6 stało się to na początku bieżącego roku.