To tutaj ważna ekspresówka połączy się z drogowym kręgosłupem Polski. Podpisano umowę

Prace projektowe, za które odpowiedzialna będzie firma Multiconsult z Warszawy, uwzględnią poprowadzenie drogi ekspresowej S11 na odcinku od węzła Radzionków do węzła Piekary Śląskie. Co więcej, wykonawca przeprowadzi dokładną analizę przepustowości za pomocą mikrosymulacji ruchu. Wszystko po to, by zweryfikować poprawność projektu i sprawdzić wydajność trasy w przyjętym planie.

Droga ekspresowa S11 Radzionków - Piekary Śląskie. Kompletna przebudowa węzła

Warto zaznaczyć, że w ramach przygotowywanego projektu wykonawca opracuję plan przebudowy lub też rozbudowy istniejącego węzła Piekary Śląskie, a także części drogi wojewódzkiej nr 911. Jak informuje GDDKiA, zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie dokumentacji pod kątem budowy dodatkowych jezdni po obu stronach przyszłej S11 i budowy połączeń z drogami poprzecznymi krzyżującymi się z ekspresówką. Na węźle Piekary Śląskie S11 łączyć się będzie z autostradą A1, drogą wojewódzką nr 911 oraz drogami lokalnymi.

Dokumentacja projektowa dla śląskiego fragmentu S11 o długości łącznie 65 km została podzielona na trzy odcinki:

od granicy woj. opolskiego i śląskiego do granicy powiatów tarnogórskiego i lublinieckiego,

od granicy powiatów tarnogórskiego i lublinieckiego do węzła Radzionków,

od węzła Radzionków do węzła Piekary Śląskie.

Budowa trasy, która powstawać będzie w systemie Projektuj i buduj, zakończona zostanie do 2031 roku, oczywiście pod warunkiem uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji formalno-prawnych (w szczególności DŚU i decyzji ZRID) oraz zapewnienia finansowania dla tej inwestycji. Sama dokumentacja projektowa dla opisywanego odcinka od węzła Radzionków do węzła Piekary Śląskie powinna powstać w czasie nie dłuższym niż 15 miesięcy od daty zawarcia umowy. Wartość kontraktu opiewa na 6,1 mln zł.

Droga ekspresowa S11. Ze Śląska nad morze w 5 godzin

Droga S11 będzie jedną z najbardziej istotnych tras dla polskich kierowców. Będzie bowiem stanowić szybkie połączenie Górnego Śląska m.in. z Poznaniem oraz Pomorzem Zachodnim. Do 2031 roku, po realizacji wszystkich odcinków, cała trasa S11 będzie liczyć ponad 580 km, a wraz ze wspólnym przebiegiem S6 od Kołobrzegu do Koszalina blisko 620 km.

Realizacja całości inwestycji pozwoli w przyszłości na pokonanie samochodem trasy z Kołobrzegu na Śląsk (a dokładnie do węzła Piekary Śląskie na połączeniu z autostradą A) w nieco ponad 5 godz. Budowa S11 została przyjęta do zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.).