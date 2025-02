Rusza budowa ważnej ekspresówki w kujawsko-pomorskim. To będzie jej najdłuższy odcinek

Droga ekspresowa S10 to jedna z najbardziej istotnych, o ile nie najważniejsza z dróg w kujawsko-pomorskim. Trasa połączy bowiem stolice województwa (Toruń i Bydgoszcz), stanowiąc istotny ciąg komunikacyjny. Już wkrótce na plac budowy najdłuższego z odcinków ekspresówki pomiędzy Solcem Kujawskim a Toruniem wjadą pierwsze maszyny. Wszystko dzięki wydanemu właśnie zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Droga ekspresowa S10. Nowa ekspresówka w woj. kujawsko-pomorskim

W ramach budowy fragmentu S10 o długości ok. 21,2 km zbudowany zostanie m.in. nowy węzeł Solec Kujawski, a także para Miejsc Obsługi Podróżnych w Cierpicach. Co więcej, powstaną także dodatkowe drogi do obsługi lokalnego ruchu, urządzenia ochrony środowiska (m.in. przejście dla zwierząt obejmujące zarówno nową drogę, jak i sąsiadującą linię kolejową) oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. W sumie powstanie aż 16 różnorakich obiektów inżynierskich.

Dla wykonawcy inwestycji uzyskanie decyzji ZRID oznacza start prac budowalnych. "W ciągu 14 dni przekażemy mu placu budowy. Wykonawca zajmie się przygotowaniem terenu, jego zabezpieczeniem i niezbędnym zapleczem realizacji prac, by móc przejść do robót ziemnych" - informują drogowcy.

Droga ekspresowa S10 Solec Kujawski -Toruń Zachód. Fot. GDDKiA

Nowa ekspresówka na północy Polski. Dwa z czterech odcinków czekają na ZRID

Jaki informuje GDDKiA, budowa drogi ekspresowej S10 pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem jest realizowana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Trasa podzielona jest na cztery odcinki. "Na pierwszym - pomiędzy węzłami Bydgoszcz Południe i Bydgoszcz Park Przemysłowy - prowadzone są już pierwsze prace. Pozostałe dwa odcinki S10 Bydgoszcz - Toruń, tj. Bydgoszcz Park Przemysłowy - Solec Kujawski oraz Toruń Zachód - Toruń Południe, w dalszym ciągu są na etapie procedury uzyskiwania decyzji ZRID" - dodają przedstawiciele dyrekcji.

Kiedy zatem pojedziemy nową trasą? Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planami drogowców, najdłuższy odcinek S10 pomiędzy Solcem Kujawskim a Toruniem zostanie oddany do ruchu za nieco ponad dwa lata, a dokładnie w drugiej połowie 2027 roku. Za realizację fragmentu odpowiada Grupa Mirbud. Wartość inwestycji wynosi 426 mln zł.