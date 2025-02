Duże zmiany na wylotówce z Krakowa do Zakopanego. Pod górą powstanie tunel

Modernizacja układu komunikacyjnego na wylotówce z Krakowa oraz zmiany w infrastrukturze technicznej wpłyną na bezpieczniejszy wyjazd w stronę Zakopanego. GDDKiA podała, że jeszcze w lutym plac budowy zostanie przekazany wykonawcy. Inwestycję (w systemie Projektuj i buduj) realizuje Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IBM-Podbeskidzie. Koszt prac to prawie 150 mln zł. Wykonawca ma zakończyć roboty do połowy 2027 r.

Tunel pod Górą Libertowską

W ramach inwestycji drogowcy zlikwidują skrzyżowanie zakopianki z ul. Góra Libertowska i ul. Świetlistą. Dzięki temu zwiększy się przepustowość na tym odcinku zakopianki. Pod DK7 zostanie wybudowany tunel o długości 52 m, który pozwoli na przejazd między wschodnią a zachodnią częścią Libertowa.

Kładki zamiast przejść dla pieszych

Wzdłuż zakopianki zostanie poprawiona oraz uzupełniona sieć dróg lokalnych. Wyjazd na DK7 w kierunku Krakowa i Myślenic będzie łatwiejszy. Sąsiadujące z inwestycją drogi gminne i powiatowe zostaną połączone z jezdniami dodatkowymi równoległymi do zakopianki. Powstaną także trzy kładki – w okolicy likwidowanego skrzyżowania, na Górze Libertowskiej oraz na granicy Libertowa i Gaju. Zastąpią one dotychczasowe przejścia dla pieszych.

Dwa nowe ronda

W ramach inwestycji poszerzona zostanie droga łącznikowa po wschodniej stronie trasy w Libertowie i przebudowane zostaną wjazdy na posesje. Dodatkowo zostaną zbudowane dwa nowe ronda. Pierwsze powstanie na skrzyżowaniu ul. Świetlistej, drogi łącznikowej równoległej do zakopianki i drogi umożliwiającej włączenie się do ruchu na DK7 w miejscu likwidowanego skrzyżowania. Drugie na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i drogi łącznikowej prowadzącej do tunelu pod zakopianką.

GDDKiA informuje także o innych pracach. Zlikwidowane zostaną skręty w prawo z zakopianki, w ul. Wesołą w Libertowie (jadąc od strony Krakowa) i w ul. Parkową w Gaju (jadąc od strony Myślenic). Nie będzie już możliwości wyjazdu z tych ulic na DK7, a drogi gminne zostaną połączone z drogami łącznikowymi równoległymi do zakopianki. Przy trasie staną także ekrany akustyczne, ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż drogi łącznikowej pomiędzy ul. Jana Pawła II a ul. Przylesie i dwa przepusty na potoku Olszynka na drogach dojazdowych.

Na zakopiance zostaną zbudowane nowe obiekty Fot. GDDKiA