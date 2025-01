Nowa 110-kilometrowa ekspresówka na północy Polski. Znamy wykonawcę ostatniego odcinka

Ostatni odcinek ekspresówki S10 wchodzi w fazę realizacji

"Podpisaliśmy umowę na realizację odcinka drogi ekspresowej S10 Szczecin Kijewo - Szczecin Zdunowo o długości 4,4 km. Kontrakt o wartości 204 mln zł zrealizuje firma Budimex. Jest to ósmy i ostatni odcinek S10 Szczecin - Piła, który wchodzi w etap realizacji" - informują z dumą przedstawiciele zachodnio-pomorskiego oddziału GDDKiA. Nowa droga rozpocznie się od węzła drogowego Szczecin Kijewo z autostradą A6, omijając od północy osiedle Płonia, a zakończy na połączeniu z istniejącą S10 za granicą miasta.

Trasa pozwoli na wyprowadzenie ruchu z centrum Szczecina, wpływając tym samym na poprawę bezpieczeństwa. "Jest tam zlokalizowanych wiele przejść dla pieszych oraz kilka skrzyżowań, przy jednym z nich, z drogą do Zdunowa, ze względu na wiele wypadków i kolizji kilka lat temu Inspekcja Transportu Drogowego ustawiła fotoradar" - dodają drogowcy. Na nowej trasie zaplanowano realizację dwóch węzłów drogowych Szczecin Zdunowo i Szczecin Płonia, a także most na rzece Płonia i przejścia dla zwierząt.

Droga ekspresowa S10 Fot. GDDKiA

Wykonawca będzie miał 10 miesięcy od podpisania umowy na opracowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Jej procedowanie zajmie najprawdopodobniej ok. 7 miesięcy. Na same prace w terenie przypadną kolejne 22 miesiące. Przy sprawnym przeprowadzeniu wszelkich robót, z nowej trasy, podobnie jak z pozostałych fragmentów S10 Szczecin - Piła, skorzystamy pod koniec 2028 roku.

Droga ekspresowa S10 od Szczecina do Piły. 113,3 km wygodnej trasy

Powstająca właśnie trasa będzie mierzyć łącznie 113,4 km. Będzie to dwujezdniowa droga ekspresowa z trzynastoma węzłami drogowymi, 56 wiaduktami, ośmioma estakadami i 20 górnymi przejściami dla zwierząt, trzema parami Miejsc Obsługi Podróżnych oraz dwoma obwodami utrzymania drogi ekspresowej. Warto zaznaczyć, że wszystkie osiem docinków trasy jest już w fazie realizacji. Wartość podpisanych kontraktów wynosi 4,4 mld zł.

Dla przypomienia - trasa na linii Szczecin - Piła to tylko fragment ok. 400-kilomterowej ekspresówki S10, łączącej Szczecin z aglomeracją warszawską. Będzie to bezpośrednie połączenie województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Dzięki tej drodze powstanie alternatywny szlak transportowy na północ od autostrady A2.

Obecnie kierowcy mogą korzystać z odcinków S10 od wyjazdu ze Szczecina do Stargardu wraz z obwodnicą tego miasta oraz z obwodnicy Wałcza w woj. zachodniopomorskim. Czynna jest również obwodnica Wyrzyska (w części jednojezdniowa) w woj. wielkopolskim oraz odcinki Bydgoszcz Zachód – Bydgoszcz Południe i Toruń Zachód – Toruń Południe (jednojezdniowy) w woj. kujawsko-pomorskim. To w sumie 62 km.