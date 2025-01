Kolejne dwa miasta w Małopolsce dostaną obwodnice. To część BDI

Droga ekspresowa S52 od Bielska-Białej do Głogoczowa nazywana też Beskidzką Drogą Integracyjną, jest jedną z najważniejszych drogowych inwestycji w woj. śląskim i małopolskim. Ponad 60-kilometrowa dwujezdniowa ekspresówka połączy się docelowo z DK7, czyli popularną Zakopianką, umożliwiając kierowcom łatwiejszy dojazd do Krakowa i Zakopanego.

13 stycznia drogowcy ogłosili przetarg na przeprowadzenie badań geologicznych i przygotowanie dokumentacji dla pierwszego 16-kilometrowego odcinka trasy między Bielsko-Białą a Bulowicami. Teraz przyszedł czas na drugi i zarazem najdłuższy, bo aż 20-kilometrowy odcinek od Choczni do Kalwarii Zebrzydowskiej. Ta część będzie stanowiła południową obwodnicę Wadowic oraz północną Kalwarii, wyprowadzając ruch tranzytowy z obu miast. Zgodnie z wynikami Generalnego Pomiaru Ruchu, przeprowadzonego w latach 2020-2021, tą drogą każdego dnia porusza się nawet ponad 20 tysięcy samochodów.

Droga ekspresowa S52. Przebieg "wadowickiego" odcinka

Droga ekspresowa S52 będzie się zaczynać na zachód od Wadowic, w Choczni, na skrzyżowaniu z dzisiejszą DK52. Stąd pobiegnie na południe, gdzie przetnie się z drogą krajową nr 28. Tu powstanie węzeł Wadowice i tu też będzie łączyć się z przygotowywaną obwodnicą Wadowic. Następnie trasa skręci na wschód, przetnie ponownie DK52 (w miejscu węzła Jaroszowice) i dotrze do Kalwarii Zebrzydowskiej. Tu powstaną dwa węzły - Kalwaria Północ (na przecięciu z drogą wojewódzką nr 953) i Kalwaria Wschód.

S52 Chocznia - Kalwaria Zebrzydowska Fot. GDDKiA

Zadaniem zwycięzcy przetargu będzie przeprowadzenie nie tylko badań geologicznych, ale też przygotowanie projektu budowlanego nowej S52, uzyskanie pozwolenia na jej budowę (czyli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ZRID) i przygotowanie projektu wykonawczego.

Beskidzka Droga Integracyjna. Ponad 60-kilometrów drogi ekspresowej

Droga ekspresowa S52 od Bielska-Białej do Głogoczowa, połączy stolicę Podbeskidzia i miasta leżące wzdłuż obecnej DK52 - Kęty, Andrychów, Wadowice i Kalwarię Zebrzydowską - z DK7 w Głogoczowie. Droga będzie miała 62,8 km i zostanie poprowadzona w nowym śladzie. Będzie to dwujezdniowa droga ekspresowa, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. W ramach inwestycji powstanie 12 węzłów - Kozy, Kęty, Bulowice, Andrychów, Inwałd, Chocznia, Wadowice, Jaroszowice, Kalwaria Północ, Kalwaria Wschód, Sułkowice i Skawina.

Droga ekspresowa S52 ma obecnie dwa funkcjonujące odcinki, od Cieszyna do Bielska-Białej i od węzła Balice I do węzła Modlniczka. W grudniu 2024 roku dołączyła do nich Północna Obwodnica Krakowa. "Wnioski o decyzje ZRID dla czterech odcinków planujemy złożyć w 2027 roku, a po ich uzyskaniu ogłosimy przetargi na realizację trasy. Droga będzie budowana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.)" - przekazują przedstawiciele GDDKiA.