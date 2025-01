Monstrualna machina na budowie trasy S19. Jest jedną z największych w Europie

Szlak Via Carpatia to kluczowy korytarz transportowy łączący Europę Północną i Południową. Na terenie Polski trasa będzie miała około 700 kilometrów długości. W skład tego szlaku drogowego wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61, S16 i S19 przebiegające przez teren pięciu województw - podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego.

169 kilometrów podkarpackiej trasy S19

W woj. podkarpackim droga ekspresowa S19 będzie miała docelowo długość ok. 169 km. Aktualnie kierowcy korzystają już z 81,8 km tej trasy na odcinku Lasy Janowskie – Rzeszów Południe. Kolejne kilometry tej trasy przebiegającej przez Podkarpacie jest w realizacji.

Powstający fragment liczący 72,9 km dotyczy kilku odcinków. W budowie są fragmenty: Rzeszów Południe – Babica, Babica – Jawornik, Krosno – Miejsce Piastowe, Miejsce Piastowe – Dukla. Na etapie opracowywania dokumentacji do ZRID znajduje się odcinek Domaradz – Krosno, a stan uzyskiwania ZRID dotyczy odcinka Dukla – Barwinek oraz dobudowy drugiej jezdni Sokołów Małopolski Płn. – Jasionka. W przygotowaniu (na etapie przetargu) są liczące 11,6 km odcinki Jawornik – Lutcza, Lutcza – Domaradz.

Monstrualna machina na Podkarpaciu

Skomplikowane warunki geologiczne na terenach, po których przebiegać będzie odcinek Via Carpatii między węzłami Miejsce Piastowe i Dukla, wymagają użycia odpowiednich maszyn budowlanych i technologii. Jak informuje GDDKiA Rzeszów, w miejscowości Równe w gminie Dukla, pracuje jedna z największych w Europie wiertnic do palowania. To właśnie tam powstanie estakada.

Wykorzystywana przy budowie obiektu inżynieryjnego palownica waży 185 ton i może wiercić na głębokość 94 metrów oraz umieszczać pale o średnicy aż 3 metrów. Na budowie estakady w Równem machina wykona odwierty na głębokość 20 metrów pod 317 pali. Urządzenie wyposażono w świder o długości 21 metrów oraz średnicy 88 cm. Średnie tempo odwiertu wynosi 1,5 metra na minutę. Prace budowlane prowadzone są przez firmę Strabag.