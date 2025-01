Remont wiekowej konstrukcji w tym miejscu spowolni kierowców na DK19

Most na rzece Bug w ciągu drogi krajowej nr 19, stojący na pograniczu województw mazowieckiego i podlaskiego, przez najbliższe pół roku będzie w remoncie z uwagi na zły stan techniczny. Drogowcy prace w rejonie miejscowości Turna Mała rozpoczęli w poniedziałek 13 stycznia. Kierowcy muszą spodziewać się utrudnień w ruchu, ponieważ roboty będą prowadzone na zamykanych połówkach jezdni.

Ograniczenie prędkości do 30 km/h

W pierwszej kolejności na trzy miesiące zostanie zamknięty pas ruchu w kierunku Lublina, potem w kierunku Białegostoku. Ruch wahadłowy w dzień będzie kierowany ręcznie, a od godziny 20 do 6 rano za pomocą sygnalizacji świetlnej. Prace będą prowadzone w godzinach 7.00-19.00. Na początku odcinka, na którym rozpoczynają się roboty i w miejscu zmiany toru jazdy, stanęły tablice prowadzące z żółtymi światłami ostrzegawczymi z efektem fali świetlnej. Prędkość została ograniczona do 30 km/h. Obowiązuje także zakaz wyprzedzania.

GDDKiA poinformowała, że w ramach remontu wymieniona zostanie nawierzchnia, urządzenia dylatacyjne oraz izolacja na całym obiekcie. Tam, gdzie to konieczne, naprawiona zostanie również płyta pomostu. Prace remontowe i naprawcze mają być zrealizowane w ciągu 6 miesięcy. Wykonawcą prac została firma B4 Sp. z o.o. Wartość kontraktu opiewa 3,2 mln zł.

Wiekowa konstrukcja

Most powstał w latach 1949-1952 z zachowanych fragmentów innych mostów, które zostały zniszczone podczas II wojny światowej. Obiekt ma 295 m długości i dziewięć przęseł. W 2023 roku, gdy po stwierdzeniu uszkodzenia jednej z lin sprężających, została wymieniona para lin (ta, na której wykryto uszkodzenie oraz po przeciwnej stronie mostu). Koszt tych prac wyniósł 547 tys. zł, które zostały sfinansowane z budżetu państwa.

Budowa nowego mostu na Bugu

Obok istniejącego mostu przez Bug, powstaje nowa przeprawa. W ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) realizowany jest (w systemie Projektuj i buduj) odcinek drogi ekspresowej S19 Malewice - Chlebczyn. W ramach tego zadania powstaje nowy most na Bugu. Zakończenie robót planowane jest w II kw. 2026 roku.