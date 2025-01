Przy drogach w Polsce jest tylko 13 takich urządzeń. W tym roku dojdzie 10 nowych

Mierzą kilka metrów wysokości i kilkanaście metrów długości. Mowa o rampach do odśnieżania pojazdów ciężarowych, które montuje się przy trasach szybkiego ruchu w celu zwiększenia bezpieczeństwa na drogach w okresie zimowym. Odśnieżanie auta i usuwanie lodu z nadwozia to obowiązek każdego kierowcy. Szczególnie na uwadze oczyszczanie pojazdów muszą mieć użytkownicy samochodów ciężarowych, ponieważ spadający z naczepy lód stanowi ogromne zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

10 nowych platform stanie w 2025 r.

Obecnie na MOP-ach w Polsce dostępnych jest 13 urządzeń do odśnieżania, a wkrótce pojawią się kolejne platformy. 8 z 13 platform drogowcy udostępnili kierowcom od początku 2024 r. GDDKiA informuje, że do końca 2025 r. powstanie kolejnych 10. Co więcej, ponad 50 ramp do odśnieżania jest w trakcie postępowań przetargowych i w przygotowaniu. Do końca 2026 r. infrastruktura do odśnieżania pojazdów ciężarowych rozwinie się do ponad 70 urządzeń.

Rampa do odśnieżania pojazdów na MOP Prószków w ciągu S8 w woj. opolskim Fot. GDDKiA

Rampy do dyspozycji kierowców w Polsce

Kierowcy pojazdów ciężarowych obecnie mogą korzystać z 13 urządzeń w następujących lokalizacjach na sieci dróg szybkiego ruchu:

A1 MOP Mszana Południe w woj. śląskim,

A1 MOP Woźniki Wschód w woj. śląskim,

A1 MOP Woźniki Zachód w woj. śląskim (tu dostępna jest dmuchawa),

A4 MOP Prószków w woj. opolskim,

A4 MOP Przysiecz w woj. opolskim,

S3 MOP Racula Zachód w woj. lubuskim,

S7 MOP Widoma Wschód i Widoma Zachód w woj. małopolskim,

S8 MOP Guzew Południe w woj. łódzkim,

S19 MOP Obroki Wschód w woj. lubelskim,

S19 MOP Obroki Zachów w woj. lubelskim,

S61 MOP Chomentowo Wschód w woj. podlaskim,

S61 MOP Chomentowo Zachód w woj. podlaskim.

Lód spadający z naczepy może zranić lub zabić

Za właściwe przygotowanie pojazdu do drogi, w tym jego dokładne odśnieżenie, odpowiedzialna jest osoba kierująca pojazdem. Warto przypomnieć, że w przypadku, gdy nieodśnieżony pojazd przyczyni się do spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym innym uczestnikom ruchu lub pasażerom, kierujący naraża się na konsekwencje prawne. Zgodnie z artykułem 86 §1 kodeksu wykroczeń, mandat karny może wynieść co najmniej 1500 złotych lub sprawa może być skierowana do sądu. Kiedy pokrzywdzony poniesie poważne obrażenia, a zdarzenie zostanie zakwalifikowane jako wypadek, sprawca odpowie za przestępstwo z artykułu 177 kodeksu karnego, za które może grozić do 3 lat pozbawienia wolności, a gdy następstwem wypadku jest śmierć, nawet do 8 lat więzienia.

Bryła lodu spadająca z naczepy ciężarówki może zranić lub zabić człowieka Fot. Policja