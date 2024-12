Ruszyły przygotowania do budowy rekordowej autostrady. Będzie jak amerykański Higway

Polska infrastruktura drogowa wkracza w nową erę. Rozbudowa autostrady A2 na odcinku Łódź-Warszawa przekształci ją w jedną z najnowocześniejszych i najbardziej przepustowych tras w Europie Środkowej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ogłosiła plany poszerzenia tej strategicznej trasy do ośmiu pasów ruchu, co zapewni przepustowość na poziomie porównywalnym z amerykańskimi autostradami. To szansa, że trasa stanie znacznie bardziej bezpieczna niż do tej pory.

Projekt, na który kierowcy czekają od lat

Rozbudowa obejmie odcinek o długości 92 km między Łodzią a Warszawą. Najbardziej intensywnie eksploatowane fragmenty, między węzłem Pruszków a węzłem Konotopa, zostaną poszerzone do czterech pasów w każdym kierunku. Pozostała część trasy, od węzła Łódź Północ do węzła Pruszków, zyska trzy pasy w każdym kierunku.

Ten ambitny projekt wymaga zaawansowanego planowania i realizacji. Prace będą prowadzone bez zatrzymywania ruchu, co wymusza szczegółowe przygotowanie tymczasowej organizacji ruchu. Przez cały okres budowy kierowcy będą mieli do dyspozycji przynajmniej dwa pasy ruchu w każdą stronę.

Zrównoważona energia na autostradzie

Rozbudowa A2 to także krok w kierunku zrównoważonego rozwoju. Projekt zakłada instalację odnawialnych źródeł energii (OZE), które będą zasilały infrastrukturę drogową, w tym oświetlenie i systemy meteorologiczne. Analiza ekonomiczna określi optymalne lokalizacje dla instalacji OZE oraz sposób ich integracji z istniejącą infrastrukturą. GDDKiA podkreśla, że rozwiązania zastosowane na A2 staną się wzorem dla przyszłych inwestycji w Polsce.

Dlaczego rozbudowa jest konieczna?

Autostrada A2, oddana do użytku ponad dekadę temu, stała się jednym z najbardziej zatłoczonych odcinków w kraju. Liczba pojazdów na trasie Łódź-Warszawa waha się od 50 do 100 tysięcy dziennie, a prognozy wskazują na dalszy wzrost ruchu. Rozbudowa poprawi przepustowość, bezpieczeństwo oraz komfort jazdy, a także umożliwi sprawniejszy dojazd do Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Kluczowe daty realizacji projektu: