Nowa trasa otwarta tuż przed świętami! Kierowcy odetchną z ulgą

Kierowcy mają powody do radości i to tuż przed świętami. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) poinformowała o otwarciu nowej drogi, która ułatwi djazd do stolicy zachodniego pomorza. Otwarto właśnie obwodnicę Gryfina w ciągu drogi krajowej nr 31.

3 GDDKIA Otwórz galerię Na Gazeta.pl