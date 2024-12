Zdążyli przed świętami i ograniczyli ingerencję w zbocze góry. Ta malownicza droga jest już gotowa

278 mln zł w trzy lata. Tyle wydano na ponad 17 km popularnej trasy turystycznej. Jej stan techniczny był już tak zły, że nie można było zwlekać z remontem. Droga wojewódzka DW 948 na Żywiecczyźnie (od skrzyżowania z drogą krajową DK52 w Kobiernicach do skrzyżowania z DW 946 w Żywcu) wreszcie doczekała się jakże wyczekiwanej modernizacji. Od grudnia można z niej już w pełni korzystać. Wykonawca zdążył przed tegorocznymi świętami Bożego Narodzenia.

