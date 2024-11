Problem z domknięciem ringu wokół Warszawy zaczyna wyglądać coraz gorzej. Zamiast maszyn na placu budowy, drogowcy informują o kolejnych sprawach sądowych. Mimo upływu lat inwestycja nie wyszła z fazy przygotowań, co oznacza, że jej realizacja pozostaje nadal odległą perspektywą. Co gorsza nie widać dobrej woli z żadnej ze stron.

Problemy proceduralne i prawne

S17 Drewnica - Ząbki to krótszy z dwóch brakujących odcinków Wschodniej Obwodnicy Warszawy. Droga o długości około 14 kilometrów powinna połączyć istniejącą trasę S8 z planowanym węzłem Warszawa Wschód (Zakręt). Niestety, jej budowa jest blokowana przez liczne zawiłości proceduralne, głównie związane z decyzjami środowiskowymi.

W ostatnich dniach Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) uchylił wyrok WSA z października 2023 roku i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. To oznacza, że proces sądowy rozpocznie się od nowa, a na wyznaczenie terminu rozprawy trzeba będzie czekać miesiącami. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zaznacza, że do czasu prawomocnego zakończenia postępowania nie można podejmować żadnych działań zmierzających do rozpoczęcia budowy.

Zobacz wideo

Drugi odcinek WOW w rękach GDOŚ

Podobne problemy dotyczą sąsiedniego odcinka WOW: S17 Ząbki – Warszawa Wschód. Jego realizacja jest obecnie procedowana przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ). W styczniu 2024 roku WSA uchylił decyzję GDOŚ, która unieważniała wcześniejsze ustalenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Białymstoku. To sprawiło, że proces przygotowawczy cofnął się o kilka kroków, a ostateczna decyzja środowiskowa pozostaje wciąż odległa.

Warszawski Węzeł Drogowy niekompletny

Obecnie mieszkańcy i kierowcy mogą korzystać z około 68 kilometrów dróg ekspresowych wchodzących w skład Warszawskiego Węzła Drogowego, obejmujących S8, S2 oraz istniejące odcinki S17. Jednak brakujące fragmenty WOW – Drewnica – Ząbki i Ząbki – Warszawa Wschód – uniemożliwiają pełne zamknięcie obwodnicy. Tymczasem ruch w stolicy stale rośnie, co przekłada się na większe korki i emisję zanieczyszczeń.

Od lat bez przełomu

Wschodnia Obwodnica Warszawy jest uznawana za jedną z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych w regionie, ale jej realizacja od lat stoi w miejscu. Kolejne decyzje sądowe i administracyjne jedynie wydłużają proces przygotowawczy, co budzi frustrację zarówno wśród mieszkańców, jak i lokalnych władz.

Co dalej z WOW?

GDDKiA oraz społeczności lokalne liczą, że nowe postępowania przyniosą przełom i pozwolą na przyspieszenie inwestycji. Na razie jednak nic nie wskazuje, aby budowa WOW mogła ruszyć w najbliższych latach. Problemy proceduralne i sądowe sprawiają, że kierowcy będą musieli uzbroić się w cierpliwość, a stolica nadal zmagać się z problemami komunikacyjnymi.