Drogowcy zmienią przebieg DK78. W nowym śladzie kilka ważnych obwodnic

Drogowcy uzyskali zezwolenie Wojewody Śląskiego na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy obwodnicy Szczekocin i Goleniów w ciągu DK78 i szykują się do rozpoczęcia prac budowlanych, które zaplanowano na lata 2025-2027. Trasa o długości ok. 13,1 km realizowana będzie w systemie Buduj w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

Obwodnica Szczekocin i Goleniów

Obwodnica Szczekocin i Goleniów przebiegać będzie po nowym śladzie, po północnej stronie istniejącej DK78 jako droga główna ruchu przyspieszonego. Przekrój tej drogi stanowić będzie w większości jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu, natomiast w obrębie węzła DK78 z DK46 w Szczekocinach przewidziano odcinek dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu w każdą stronę. Planowana trasa przebiegać będzie po terenach rolniczych, uprawnych oraz terenach zabudowy.

Nowa trasa wyprowadzi ruch tranzytowy, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców. Po jej oddaniu do ruchu poprawi się przepustowość odcinka oraz skróci czas przejazdu z aglomeracji śląskiej w kierunku Kielc. Zmniejszeniu ulegnie udział w ruchu pojazdów ciężkich w Szczekocinach i Goleniowach. Jak informuje GDDKiA, realizacja inwestycji wynika również z konieczności dostosowania DK78 do przenoszenia obciążeń 11,5 t/oś oraz poprawy stanu technicznego jezdni drogi. Obecnie zużycie drogi osiągnęło poziom, w którym realizacja zabiegów doraźnych jest nieuzasadniona.

Plan orientacyjny obwodnicy Szczekocin i Goleniów w ciągu DK78 Fot. GDDKiA

Nowy przebieg drogi krajowej numer 78

Obwodnica Szczekocin i Goleniów zostanie kolejnym elementem układanki tworzącej blisko 50 kilometrów nowego przebiegu DK78. Mowa dokładnie o odcinku pomiędzy Siewierzem i Szczekocinami. Droga ta będzie stanowić kontynuację obwodnicy Poręby i Zawiercia, obwodnicy Kroczyc oraz obwodnicy Pradeł.

Projektanci pracują również nad dokumentacją dla rozbudowy odcinka Pradła - Irządze. W efekcie tych wszystkich działań do 2029 roku przebudowanych lub wybudowanych w nowym śladzie zostanie prawie 55 kilometrów drogi krajowej numer 78 we wschodniej części województwa Śląskiego. Wszystkie wspomniane obwodnice w ciągu DK78 powstaną w ramach Programu budowy 100 obwodnic.

Nowo budowane odcinki przejmą znaczącą część ruchu tranzytowego i regionalnego, skutkiem czego na obecnej DK78 przeważać będzie ruch lokalny. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększenie przepustowości połączenia z jednej strony z A1, z drugiej z DK11, a w przyszłości z S11.