Wybudują olbrzymi most przy granicy z Czechami. To część inwestycji wartej 1,7 mld zł

Istotnym elementem Europejskiego Korytarza Transportowego, który łączy kraje nadbałtyckie z Bałkanami, jest linia kolejowa E 65. Trasa przebiega przez całą Polskę — ciągnie się od Gdyni, przez Warszawę, Katowice, aż po Zebrzydowice niedaleko granicy z Czechami. By sprostać wymaganiom nowoczesnego kolejnictwa, ta jakże istotna nitka komunikacyjna wymaga modernizacji. PKP Polskie Linie Kolejowe przystąpiły właśnie do przebudowy śląskiego odcinka trasy.

600-metrowy most w Zebrzydowicach. Kluczowy obiekt dla linii E 65

Modernizacja trasy E 65 to największa inwestycja w kolejnictwo w historii województwa śląskiego. Pochłonie ona zawrotną kwotę 1,7 mld zł. Prace obejmą odcinki od Będzina do Katowic Piotrowic, a także od Tychów do mostu Wisła w Goczałkowicach, oraz fragment od Zabrzegu do Zebrzydowic i dalej do granicy z Czechami. Na ostatniej z wymienionych części powstanie zupełnie nowy most.

"Jednym z kluczowych elementów inwestycji będzie budowa nowego mostu kolejowego w Zebrzydowicach. Obiekt umożliwi korektę przebiegu linii kolejowej. W efekcie pociągi będą sprawniej kursować w kierunku granicy z Czechami oraz z Zebrzydowic do Zabrzegu i dalej – do Goczałkowic, Tychów czy Katowic" - informują przedstawiciele PKP Polskie Linie Kolejowe.

Fot. PKP Polskie Linie Kolejowe

Budowa obiektu będzie dla wykonawcy niemałym wyzwaniem. Mowa przecież o aż 600-metrowym kolosie. Przeprawa w Zebrzydowicach będzie dodatkowo poprowadzona nad pobliskim stawem hodowlanych oraz rzeką Piotrówką (a także ul. Botaniczną i Hallera).

Inwestycje w kolejnictwo na Śląsku. Modernizacja infrastruktury

Warto dodać, że oprócz budowy mostu na przygranicznym odcinku trasy E 65, PKP zmodernizuje również przystanki kolejowe Zabrzeg Czarnolesie, Drogomyśl, Pruchna oraz stacje Chybie i Zebrzydowice. Zostaną on m.in. dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Co się tyczy stacji Chybie, w jej sąsiedztwie wybudowany zostanie nowy wiadukt drogowy, który poprawi bezpieczeństwo oraz usprawni komunikację w okolicy. Zastąpi on obecnie istniejący przejazd kolejowo-drogowy na ul. Bielskiej.

Co więcej, na przystanku kolejowym Pruchna perony powstaną w nowych miejscach, a więc po obu stronach wiaduktu nad ul. Lipową. Przesunięty zostanie także jeden ze modernizowanych peronów na przystanku Drogomyśl, który zlokalizowany będzie po drugiej stronie wiaduktu nad ul. Kolejową. Wszystko po to, by podróżni mieli wygodniejszy dostęp do kolei.