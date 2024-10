Fabryka w Koninie należąca do brytyjskiego koncernu Johnson Matthey została przejęta przez chińskie przedsiębiorstwo Ningbo Ronbay New Energy Technology. Nowy właściciel dokończy budowę zakładu, która rozpoczęła się jeszcze w 2020 roku. Produkowane będą w nim materiały katodowe wykorzystywane w m.in. akumulatorach do samochodów elektrycznych.

