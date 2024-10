Rusza budowa nowej drogi ekspresowej na Lubelszczyźnie

Nowy odcinek trasy S17 o długości 19 km będzie przebiegać od węzła Krasnystaw Północ do węzła Izbica. Jest to szósty z dziewięciu odcinków trasy S17, łączącej Piaski z Hrebennem na granicy z Ukrainą.

Nowy odcinek drogi ekspresowej będzie przechodzić przez gminy Krasnystaw, Izbica oraz Stary Zamość. Początek trasy znajdzie się w miejscowości Zakręcie, tuż przed Krasnymstawem. Droga na początkowym odcinku będzie przebiegać wzdłuż obecnej drogi krajowej DK17, a następnie przetnie rzekę Żółkiewkę, by omijać od zachodu miejscowości takie jak Latyczów, Dworzyska, Tarnogóra i Izbica. Na końcowym odcinku trasa przekroczy rzekę Wieprz oraz linię kolejową Rejowiec-Hrebenne, kończąc się w okolicach Krasnego, gdzie ponownie połączy się z DK17.

Obiekty inżynierskie na nowym odcinku S17

W ramach inwestycji powstanie aż 16 obiektów inżynierskich, w tym trzy węzły drogowe: Krasnystaw Północ, Krasnystaw Południe i Izbica. Planowana jest także budowa Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) Ostrzyca oraz obwodu utrzymania drogi ekspresowej w pobliżu Krasnegostawu. Mosty i estakady zostaną zbudowane m.in. nad rzekami Żółkiewka i Wieprz. Inwestycja obejmie również budowę i przebudowę około 30 km dróg niższej kategorii, które będą obsługiwać ruch lokalny.

Harmonogram prac na S17

Wykonawca, firma Budimex, ma 41 miesięcy na ukończenie budowy, przy czym okresy zimowe od połowy grudnia do połowy marca nie będą wliczane w ten czas. Zakończenie budowy i oddanie drogi do użytku planowane jest na drugą połowę 2028 roku. Następnym etapem realizacji będzie opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie niezbędnych zezwoleń, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wniosek o wydanie ZRID zostanie złożony do Wojewody Lubelskiego jesienią 2025 roku.

Postępy na trasie S17

Odcinek Krasnystaw Północ - Izbica to kolejny fragment drogi ekspresowej S17, łączącej Piaski z granicą w Hrebennem. Na koniec września 2023 roku podpisano umowę na budowę odcinka Piaski Wschód – Łopiennik. Łącznie wykonawcy realizują już sześć odcinków o łącznej długości około 94 km. Dla dwóch kolejnych, liczących razem 20 km, prowadzone są prace przygotowawcze, które obejmują drugi etap Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami Koncepcji programowej. Przetargi na wybór wykonawców tych odcinków planowane są na przyszły rok.

Ponadto podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej dla odcinka o długości blisko 2 km, który połączy S17 z planowanym terminalem granicznym odpraw samochodów ciężarowych Hrebenne/Rawa Ruska. Inwestycję tę będzie realizował Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych.

Znaczenie inwestycji

Realizacja kolejnych odcinków S17 to kluczowy element modernizacji infrastruktury drogowej wschodniej Polski. Nowoczesna droga ekspresowa znacząco poprawi komunikację w regionie, zwiększając bezpieczeństwo i komfort podróży. Trasa S17 odgrywa także istotną rolę w rozwoju gospodarczym, łącząc ważne ośrodki miejskie oraz wspierając wymianę handlową z Ukrainą. Dzięki inwestycji region zyska nowoczesną infrastrukturę, która ułatwi zarówno lokalny, jak i międzynarodowy transport.

Realizacja całej trasy S17 z Piask do Hrebennego przyczyni się do lepszego połączenia Polski z Europą Wschodnią, co jest szczególnie istotne w kontekście rosnącego znaczenia handlu z Ukrainą.