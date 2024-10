Tak powstaje 100 rządowych obwodnic. Kiedy możemy spodziewać się nowych tras?

Dwadzieścia jeden obwodnic jest na etapie realizacji. Dla dziewięciu trwa przetarg na wybór wykonawcy, a kierowcy korzystają z czterech obwodnic. W przypadku 66 zadań trwają prace przygotowawcze. "Inwestycje realizowane w ramach PB100 poprawią komfort życia mieszkańców i bezpośrednio wpłyną na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Cztery obwodnice już służą kierowcom, a cały Program to ponad 800 km nowych dróg, które wyprowadzą ciężki ruch z miast i mniejszych miejscowości" - stwierdzają przedstawiciele GDDKiA.

Programu budowy 100 obwodnic. Smolajny, Brzezie, Grzymiszew oraz Strykowo odetchnęły

Pierwszą inwestycją zrealizowaną w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic jest niemal dwukilometrowa obwodnica Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51 (woj. warmińsko-mazurskie). Została otwarta 19 sierpnia 2022 r. (dwa miesiące przed terminem). Inwestycja obejmowała rozbudowę drogi w istniejącym i budowę częściowo w nowym śladzie. Od 29 października 2022 r. kierowcy korzystają też z obwodnicy Brzezia w ciągu DK25 (woj. pomorskie). Obwodnica o długości 8,5 km pozwala ominąć Brzezie od południowego zachodu, wyprowadzając ruch tranzytowy z centrum miejscowości.

2024 rok to kolejne dwie miejscowości, które zyskały obwodnice - obie na terenie województwa wielkopolskiego. Od 14 czerwca br. kierowcy mogą korzystać z obwodnicy Grzymiszewa w ciągu drogi krajowej nr 72. Z kolei 23 sierpnia udostępniliśmy do ruchu ponad 3-kilometrową obwodnicę Strykowa w ciągu drogi krajowej nr 32. Oba te zadania zostały objęte bezzwrotnym wsparciem w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Programu budowy 100 obwodnic. Postęp prac

W realizacji jest 21 obwodnic o łącznej długości blisko 167,1 km i wartości ok. 3,2 mld zł:

woj. lubelskie

Dzwoli wraz z rozbudową DK47 na odcinku Janów Lubelski – Frampol (długość obwodnicy to 2,7 km, a łącznie z przebudową DK74 to łącznie 12 km, wartość ok. 190,4 mln zł, oddanie do ruchu w II kw. 2025 r.),

Gorajca w ciągu DK74 (6,7 km, ok. 119 mln zł, oddanie do ruchu w II kw. 2027 r.),

woj. lubuskie

Strzelec Krajeńskich w ciągu DK22 (7,3 km, ok. 78 mln zł, oddanie do ruchu w II kw. 2025 r.),

Krosna Odrzańskiego w ciągu DK29 (11,4 km, ok. 305 mln zł, oddanie do ruchu w IV kw. 2027 r.),

woj. mazowieckie

Lipska w ciągu DK79 (6,4 km, ok. 110 mln zł, oddanie do ruchu w II kw. 2025 r.),

Pułtuska w ciągu DK61 (19,8 km, ok. 442,2 mln zł, oddanie do ruchu w II kw. 2025 r.),

woj. podkarpackie

II etap obwodnicy Sanoka w ciągu DK28 (3 km, ok. 152 mln zł, oddanie do ruchu w II kw. 2028 r.),

woj. podlaskie

Suchowoli w ciągu DK8 (15,1 km, ok. 249,1 mln zł, oddanie do ruchu w II kw. 2025 r.),

Sztabina w ciągu DK8 (4,2 km, ok. 134,8 mln zł, oddanie do ruchu w II kw. 2025 r.),

Białobrzegów w ciągu DK8 (3,4 km, ok. 182 mln zł, oddanie do ruchu w III kw. 2028 r.),

woj. świętokrzyskie

Wąchocka w ciągu DK42 (11,7 km, ok. 283,7 mln zł, oddanie do ruchu w II kw. 2025 r.),

woj. warmińsko-mazurskie

Gąsek w ciągu DK65 (3,2 km, ok. 77 mln zł, oddanie do ruchu w III kw. 2027 r.),

woj. wielkopolskie

Koźmina Wielkopolskiego w ciągu DK15 (5,9 km, wartość ok. 76,2 mln zł, oddanie do ruchu w IV kw. 2025 r.),

Gostynia w ciągu DK12 (17,3 km, ok. 246,8 mln zł, oddanie do ruchu w III kw. 2025 r.),

Żodynia w ciągu DK32 (3,3 km, ok. 32,7 mln zł, oddanie do ruchu w II kw. 2025 r.),

woj. zachodniopomorskie

Gryfina w ciągu DK31 (5,5 km, ok. 75 mln zł, oddanie do ruchu w IV kw. 2024 r.),

Szczecinka w ciągu DK20 (4,4 km, ok. 106,6 mln zł, oddanie do ruchu w II kw. 2025 r.),

Szwecji w ciągu DK22 (4,2 km, ok. 60,7 mln zł, oddanie do ruchu w II kw. 2027 r.),

Rusinowa w ciągu DK22 (4,5 km, ok. 55 mln zł, oddanie do ruchu w III kw. 2027 r.),

Wałcza w ciągu DK22 (13,3 km, ok. 175,5 mln zł, oddanie do ruchu w III kw. 2028 r.),

Stargardu w ciągu DK20 (4,5 km, ok. 76 mln zł, oddanie do ruchu w III kw. 2027 r.).

Obecnie trwają postępowania przetargowe na realizację dziewięciu obwodnic o łącznej długości 72,3 km:

Głogowa w ciągu DK12 o długości 18,5 km (woj. dolnośląskie),

Srocka w ciągu DK12/91 o długości 3,7 km (woj. łódzkie),

Skaryszewa w ciągu DK9 o długości 5,1 km wraz z rozbudową DK9 Skaryszew - Iłża o długości 12,2 km (woj. mazowieckie),

Pilzna w ciągu DK73 o długości 2,6 km (woj. podkarpackie),

Jasła w ciągu DK73 o długości 9,7 km (woj. podkarpackie),

Kroczyc w ciągu DK78 o długości 9,1 km (woj. śląskie),

Pradeł w ciągu DK78 o długości 2,4 km (woj. śląskie),

Kamionnej w ciągu DK24 o długości 3,4 km (woj. wielkopolskie),

Kołbaskowa w ciągu DK13 o długości 5,6 km (woj. zachodniopomorskie).

W przygotowaniu mamy obecnie 66 zadań o łącznej długości ok. 640 km. Jak tłumaczą drogowcy, cykl przygotowania inwestycji drogowej to proces złożony i długotrwały. Wymaga on ścisłej współpracy urzędów oraz współdziałania z podmiotami zewnętrznymi. "Na tym etapie ustalamy korytarz drogi, analizujemy, gdzie i dlaczego będziemy budować nową drogę albo gdzie na pewno nie możemy budować, ponieważ realizowana inwestycja miałaby negatywny wpływ, np. na środowisko naturalne" - dodaje GDDKiA.

Jak będą prezentowały się przyszłe obwodnice?

Większość obwodnic, jakie powstaną w ramach PB100, będzie drogami klasy GP (główne ruchu przyspieszonego). Większość z nich będzie miała przekrój jednojezdniowy, ale tam, gdzie drogi te będą przebiegać w terenie zurbanizowanym, a w ramach prac przygotowawczych prognozowane jest duże natężenie ruchu, powstaną jako dwujezdniowe.