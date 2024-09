Powódź w Polsce. Raport drogowy - zamknięte drogi i mosty [WTOREK]

Najnowszy raport Ministerstwa Infrastrukury mówi o zablokowanych 7 odcinkach dróg krajowych i zamknięciu 3 mostów. Niestety, to tylko część z nieprzejezdnych i zniszczonych przez przetaczającą się przez Polskę powódź. Raport uwzględnia głównie drogi znajdujące się pod zarządem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Z informacji policji wynika, że wśród zamkniętych tras znajduje się m.in. autostrada A4, jedno przejście graniczne oraz liczne drogi wojewódzkie i powiatowe. "Tam, gdzie jest to możliwe, organizujemy objazdy. W miejscach, gdzie to niemożliwe, informujemy kierowców, aby nie wjeżdżali" – mówił przedstawiciel policji podczas wtorkowego sztabu kryzysowego.

Wiele całkowicie nieprzejezdnych dróg

Przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) poinformował, że służby drogowe pracują w terenie 24 godziny na dobę, monitorując sytuację oraz współpracując z policją i strażą pożarną w zabezpieczaniu zalanych odcinków dróg.

W województwie dolnośląskim zablokowana jest m.in. droga krajowa nr 33 między Kłodzkiem a granicą państwa w Boboszowie, a także droga nr 39 na odcinku Strzelin-Wiązów, gdzie wysoki stan wód uniemożliwia przejazd. W Bolesławcu zamknięto most na drodze krajowej nr 94.

W województwie opolskim zamknięte są m.in. drogi krajowe nr 40 w Głuchołazach, gdzie rzeka porwała tymczasowy most, oraz nr 45 w Krapkowicach, gdzie uszkodzona została jezdnia. W województwie śląskim zablokowane są drogi krajowe nr 78 w miejscowości Chałupki oraz przejście graniczne w Olzie.

Trwa walka z żywiołem

Służby drogowe i wojskowe pracują nad jak najszybszym przywróceniem ruchu, m.in. poprzez budowę tymczasowych mostów i naprawę uszkodzonych odcinków dróg. Według przedstawiciela GDDKiA, priorytetem jest umożliwienie dojazdu pojazdom dostarczającym pomoc humanitarną do najbardziej dotkniętych katastrofą regionów.

Kierowcom zaleca się śledzenie bieżących informacji o utrudnieniach oraz unikanie podróży w regiony dotknięte powodzią, o ile nie jest to konieczne.

Najważniejsze zablokowane drogi

Województwo opolskie:

DK40 m. Głuchołazy (woj. opolskie): droga zablokowana (most tymczasowy i konstrukcja nowego mostu zostały porwane przez nurt rzeki)

DK40 m. Mochów (woj. opolskie): ruch wahadłowy na moście (wysoki stan wody)

DK45 m. Krapkowice (woj. opolskie): droga zablokowana (podmycie i uszkodzenie jezdni)

DK46 m. Malerzowice Wielkie (woj. opolskie): most zamknięty (wysoki stan wody)

DK46 m. Kamienica (woj. opolskie): droga zablokowana (podmycie i uszkodzenie jezdni)

DK94 w pobliżu m. Skorogoszcz (woj. opolskie): droga zablokowana

Województwo śląskie:

DK78 Chałupki – Olza (woj. śląskie): droga zablokowana

DK78 m. Chałupki (woj. śląskie): most graniczny zamknięty (wniosek Policji)

Województwo dolnośląskie:

DK33 – Kłodzko-Boboszów (zablokowana droga),

DK39 – Strzelin-Wiązów (zablokowana droga),

DK94 – Bolesławiec (zamknięty most).

Sytuacja hydrologiczna nadal jest monitorowana, a służby ostrzegają przed kolejnymi możliwymi utrudnieniami na drogach.