Odnowiona hybrydowa Toyota Corolla Cross. Będzie ciszej w lepszych wersjach. Ale mocy ubyło

Tak czasem bywa. Nowa wersja wcale nie musi być mocniejsza od wcześniejszej. Może być także nieco słabsza. Czy to skąpstwo inżynierów albo księgowych w Toyocie? Nie. Okazuje się, że tym razem na drodze stanęli urzędnicy UE i nowe przepisy dotyczące zasad liczenia średniej emisji spalin dla każdego samochodu. A wedle nowych zasad to samo auto może generować więcej spalin. Dobrym przykładem jest Corolla Cross, która przeszła lifting odmiany na rynek europejski.

Jak zatem zmieścić się w wymaganym limicie Euro 6e-bis? Inżynierowie Toyoty uznali, że trzeba obniżyć moc. I tak oto odnowiona Toyota Corolla Cross w wersji z większym silnikiem 2.0 to już 178 KM mocy. Przed liftingiem było zaś 197 KM. A jak to się przekłada na osiągi? Usłyszałem zapewnienie – „zmiana nie wpływa na dynamikę i osiągi auta. Bez zmian przyspieszenie i prędkość maksymalna". A to oznacza 180 km/h i 7,5 s w wersji AWD-i oraz 7,6 s dla odmiany przednionapędowej.

Delikatne zmiany Toyoty

Trzeba przyznać, że Toyota zafundowała dość delikatną kosmetykę Corolli Cross. Poprawiono kilka detali we wnętrzu, wzbogacono wyposażenie i wprowadzono kilka modyfikacji technicznych. Przedni pas nieco upodobnił się do najnowszej Toyoty RAV4. Nowością jest dodatkowe oświetlenie. Najbogatszą odmianę Executive poznasz bowiem po dodatkowym pasku świetlnym LED pomiędzy przednimi reflektorami. A to nie wszystko.

Tylko dla bogatszych wersji zarezerwowano lepsze wyciszenie nadwozia. Toyota przyzwyczaiła już swoich klientów do tego, że kluczowe zmiany w akustyce wprowadzane są przy okazji liftingu. A to oznacza przede wszystkim nową matę, która pokrywa całą przegrodę czołową, by lepiej wyciszyć silnik i odgłosy od przednich kół. Jest spora nadzieja na to, że w Corolli będzie znacznie ciszej dzięki nowym materiałom umieszczonym na podsufitce (podczas prezentacji wspomniano, że hałas podczas opadów deszczu nie będzie już tak przeszkadzać w kabinie). Niewielką zmianę wprowadzono także w okolicach tylnego zderzaka i wylotów powietrza. Szkoda, że przy okazji nie dołożono materiałów w podłodze bagażnika, który jest jednym z kluczowych źródeł hałasu w autach z nadwoziem hatchback, kombi czy SUV.

Większa ingerencja w technikę dotyczy odmian z napędem AWD-i i nowej wersji GR Sport. To dla niej zmodyfikowano zawieszenie, obniżono prześwit o 10 mm oraz wprowadzono zmiany w układzie kierowniczym. Wszystko po to, by poprawić precyzję prowadzenia i reakcje samochodu na mocniejsze wciśnięcie pedału gazu (tryb sport). W przypadku egzemplarzy z napędem AWD-i nowością jest zaś tryb Snow Extra, by poprawić trakcję na śliskiej nawierzchni czy grząskim śniegu.

Znane są już ceny. Najtańsza zmodernizowana Corolla Cross w wydaniu Comfort z napędem 1.8 Hybrid kosztuje 141,6 tys. zł. Relatywnie niewiele trzeba dopłacić do mocniejszej Corolli Cross z większym silnikiem 2.0 Hybrid. Wersję Comfort wyceniono na 150,3 tys. zł. Próg wejścia dla samochodu z napędem AWD-i to 171,6 tys. zł. za bogatszą Corollę Cross Style. Najdroższa Toyota Corolla Cross w polskim cenniku to 2.0 Hybrid ADW-i Executive. Za taki samochód zapłacisz 186,2 tys. zł. Materiał został zrealizowany na wyjeździe sfinansowanym przez Toyota Central Europe Sp. z o.o. Firma nie miała wpływu na powyższą treść, ani wglądu w tekst przed publikacją.