Ford Kuga do kupienia w wersji całej na czarno. Tyle trzeba za niego zapłacić

Ford Kuga zyskał nowy wariant, a właściwie opcję stylizacyjną. Chodzi o rzucający się w oczy pakiet o wymownej nazwie Black. Zestaw elementów w czarnym kolorze jest przeznaczony wyłącznie dla Kugi z wyposażeniem ST-Line X. Chodzi dokładnie o fragmenty auta, które mogą stanowić kolorystyczne uzupełnienie lub kontrastowe podkreślenie lakieru, nadając nadwoziu bardziej indywidualny charakter.

Czarne detale i nowe czarne felgi

SUV z pakietem Black najefektowniej będzie się prezentować w czarnym lakierze metalizowanym Agate Black. Wśród przyciemnionych elementów pakietu znalazły się 20-calowe felgi aluminiowe Ford Performance, stanowiące odważny, sportowy akcent. Felgi te w przypadku Kugi kontrastują ze standardowymi w wersji ST-Line X, zaciskami hamulcowymi malowanymi w kolorze czerwonym.

Pozostałe elementy zestawu to czarne wykończenie dolnych nakładek przedniego zderzaka, które są unikatowym detalem serii ST-Line X, a także odpowiadające im czarne wykończenie obramowania lusterek bocznych. Czarna jest także rama grilla i pomalowany na czarno dach, który dopełnia całości.

Dodany do polskiej oferty pakiet stylistyczny jest dostępny w połączeniu ze wszystkimi sześcioma kolorami nadwozia Kugi, a są to barwy o nazwach: Frozen White, Agate Black, Solar Silver, Bursting Green, Desert Island Blue i Magnetic. Klienci zyskują nową możliwość ich uzupełnienia lub skontrastowania zgodnie ze swoimi upodobaniami.

Ford Kuga ST-Line X z pakietem stylistycznym Black Fot. Ford

Ford Kuga ST-Line X - cena w Polsce

Z jakim napędem jest oferowany Ford Kuga ST-Line X? Gama obejmuje silnik benzynowy 1.5 EcoBoost 150 KM łączony z manualną 6-biegową skrzynią, wariant o mocy 186 KM łączony z 8-biegowym automatem, samoładującą się hybrydę 2.5 FHEV o mocy 180 KM i napędem na przód lub wersję o mocy 183 KM z napędem na cztery koła, a także hybrydę typu plug-in (PHEV) zdolną do przejechania do 69 km w trybie w pełni elektrycznym (2.5 PHEV o mocy 243 KM). Warto dodać, że dobrze wyposażona wersja ST-Line zawiera m.in. rozbudowany zestaw zaawansowanych systemów wspomagających kierowcę.

Ford Kuga w wersji ST-Line X z podstawowym silnikiem 1.5 EcoBoost 150 KM kosztuje w promocji od 163 280 zł. Hybryda to wydatek minimum 180 920 zł, a wariant z hybrydą plug-in doładowywaną z gniazda kosztuje co najmniej 184 920 zł. Ile kosztuje pakiet Black? Do zestawu czarnych elementów na nadwoziu oraz felg wliczonych w pakiet, trzeba dołożyć kwotę 7500 zł. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.