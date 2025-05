To jeden z najchętniej kupowanych modeli Fiata. Niestety w Polsce go nie kupisz

Aż trudno uwierzyć, że są jeszcze miejsca na świecie, gdzie Fiat cieszy się bardzo dużą popularnością. Włosi roztrwonili swój dorobek nie tylko w Polsce, ale w wielu krajach Europy. Nawet na macierzystym rynku nie wszystko idzie jak należy. W 2024 r. firma odnotowała spadek sprzedaży aż 17 proc. Większość sprzedaży opiera tylko na jednym modelu. Wśród 143 tys. nowych Fiatów zarejestrowanych w 2024 r. we Włoszech ponad 99 tys. stanowi model Panda.

Po drugiej stronie Atlantyku jest zupełnie inaczej. Jednym z najważniejszych rynków Fiata pozostaje Brazylia. To aż 43 proc. światowej sprzedaży włoskiej marki! Nie dziwi zatem, że menedżerowie Stellantis traktują brazylijski rynek nadzwyczaj poważnie. Nie brakuje nowości i specjalnych wersji, by trzymać sprzedaż na jak najwyższym poziomie.

Mocny gracz w Brazylii

Brazylijska czołówka Fiata to modele Strada (ponad 144 tys. egz. w 2024 r.) i Argo (91 tys.). Nieźle sprzedają się też m.in. Mobi (67 tys.) i Pulse (39 tys.). I to ten ostatni z wymienionych doczekał się modernizacji. Termin premiery wybrano nieprzypadkowo. Fiat pokazał nowość na kilka dni przed premierą nowego rywala z Grupy Volkswagena. Niemcy szykują bowiem model Tera.

Według lokalnych mediów Fiat zmienił stylizację nadwozia na tyle (zmiany głównie z przodu), by upodobnić Pulse do najważniejszych europejskich modeli. Wskazuje się przy tym Grande Panda. Czy doszukujecie się podobieństwa jak brazylijscy dziennikarze?

We wnętrzu producent zastosował bogatsze wyposażenie i lepsze materiały. Stąd więcej układów wspomagających kierowcę (m.in. asystent pasa ruchu, automatyczna zmiana świateł, ostrzeżenie o ryzyku najechania) oraz opcjonalna skórzana tapicerka, dach panoramiczny czy większe felgi i radio multimedialne z wyświetlaczem o przekątnej ponad 10 cali oraz łącznością z internetem.

Francuskie 1.2? Nie ma szans

W kwestii techniki Fiat zachował sporą niezależność, o której we Włoszech mogą tylko pomarzyć. Stąd nikomu nie przyszło do głowy, by montować francuskie 1.2. Zamiast tego są włoskie silniki 1.0 turbo (130 KM) i 1.3 8V Firefly (107 KM). Oba przystosowane do spalania etanolu, który w Brazylii cieszy się sporą popularnością (wyższą moc uzyskuje się na etanolu).

Czy Pulse sprawdziłby się w Europie? To dobre pytanie. Auto jest pozycjonowane w popularnym segmencie B. Pulse mierzy bowiem nieco ponad 4 m długości (4,09 m) i 253 cm rozstawu osi. Plasowałby się zatem między nową Grande Panda a modelem 600. Niewykluczone, że dzięki włoskim silnikom wzbudziłby spore zainteresowanie. Tego jednak się nie dowiemy, gdyż Pulse jak dotąd nie jest planowany w Europie.