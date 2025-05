Oto nowy faworyt w przetargach na auta dla urzędników. Lexus ES szokuje pod wieloma względami

Jest duży? Nie. Jest ogromny! Nie zdawałem sobie sprawy z tego jak wielką limuzynę stworzyli Japończycy, dopóki nie zajrzałem do wnętrza. Okazuje się, że z tyłu w Lexusie ES jest mnóstwo przestrzeni. Łatwo o wrażenie, że nawet w Skodzie Superb nie ma tyle miejsca na nogi co w nowym ES. A to oznacza, że handlowcy Lexusa mają ból głowy. Lexus ES jest niewiele krótszy od flagowej limuzyny LS. Czyżby szykował się nowy faworyt w przetargach na limuzyny dla urzędników rządowych czy samorządowych? Niewykluczone.

Dla Lexusa to rewolucja. ES po raz pierwszy w historii zyska zupełnie nowe oprogramowanie Arene oraz wersje elektryczne. A to pierwsze z dowodów na to, że pora już zakończyć spekulacje, że ES to tylko podrasowana Camry premium. To zupełnie inne auto.

Lexus ES 500e AWD Tomasz Okurowski

Lexus ES 500e AWD Tomasz Okurowski

Od Camry po Toyotę Sienna i Lexusa LM

Punkt wyjścia to przeprojektowana platforma TNGA-K (znana pod nazwą GA-K), na której powstały takie modele jak m.in. Camry, Crown, RAV4, Highlander, Sienna czy LM i NX. Pomieściła akumulatory pochodzące od różnych dostawców (75 kWh i 77 kWh przystosowane do ładowania z mocą do 150 kW) oraz napęd hybrydowy z dobrze znanym silnikiem benzynowym 2,5 l, wzmocnionym elektrycznym oraz przekładnią eCVT. To wszystko upchano w bardzo dużym nadwoziu. Lexus ES wydłużył się aż o 16,5 cm (do 5,14 m), poszerzył o 5,5 cm (do 1,92 m) i wzrósł o 11 cm (do 1,55 m). Powiększono nawet rozstaw osi (o 8 cm do 2,95 m). A to duże zmiany.

Jakie wymiary taka masa. W Lexusie przemilczano, że auto zyskało na wadze. W porównaniu z poprzednikiem ES 300h nowa odmiana hybrydowa jest cięższa o nieco ponad 100 kg (1785 kg). Wbrew pozorom to niewiele zważywszy na wymiary samochodu. W przypadku elektryków trudno o bezpośrednie porównanie. Niemniej przemawia do wyobraźni, że najmocniejsza wersja ES 500e waży ponad 2,2 t. Przygotuj się zatem na małe koleiny, jeśli brukarze spartolili robotę przy podłożu pod kostkę na podjeździe.

Lexus ES 500e AWD Tomasz Okurowski

Lexus ES 500e AWD Tomasz Okurowski



Jaki kraj takie osiągi. Niestety Lexus ES to kolejne nowe auto, które padło ofiarą nowych europejskich przepisów dotyczących wyliczania średniej emisji. By sprostać nowym wymaganiom inżynierowie ograniczyli moc nowej hybrydy z silnikiem 2,5 l (w niektórych regionach świata będzie także 2.0 l). W UE będzie zatem nie więcej niż 201 KM. Na wschód od UE trafi zaś wersja o mocy 247 KM. Oto co zatem znajdziemy w europejskich (w tym także i polskich salonach).

Gama nowego Lexusa ES przygotowana na rynek w Polsce (dane przed homologacją)

Lexus ES 300h. Hybryda 2.5 l o mocy 201 KM. Napęd przedni i AWD

Lexus ES 350e. Elektryczny. 224 KM. Napęd przedni. Zasięg 500-600 km

Lexus ES 500e. Elektryczny. 343 KM. Napęd AWD eAxle. Zasięg ok. 500 km.

Bez względu na napęd każdy nowy Lexus ES otrzyma nowe oprogramowanie Arene. To autorski system operacyjny Toyoty, co oznacza nie tylko jakże odmienne radio multimedialne, ale także całą platformę z kolejną generacją układów wspomagających kierowcę (w pracach wykorzystano sztuczną inteligencję oraz rozwiązania na potrzeby jazdy autonomicznej poziomu 4). Dla użytkowników samochodu to będzie ogromna zmiana. Lexus obiecuje m.in. lepsze monitorowanie otoczenia auta, by uniknąć kolizji nie tylko z innymi samochodami czy motocyklami, ale także rowerzystami i hulajnogami. Co więcej, auto samo dostosuje prędkość, by bezpiecznej pokonać zakręty czy zwolni przed rondami i bramkami na autostradach (rozwiązanie podobne m.in. do Travel Assist stosowanego przez Grupę Volkswagen).

Lexus ES Jeroen Peeters

Lexus ES Jeroen Peeters

Lexus, Toyota i Arene

Obecność nowego oprogramowania oznacza także sporą zmianę w systemie multimedialnym. Ten jest znacznie nowocześniejszy i szybszy (więcej pamięci, pojemniejszy dysk i mocniejszy procesor) oraz łatwiejszy w obsłudze. Gdy przeglądałem nowe menu odniosłem wrażenie, że programiści wzorowali się na udanych rozwiązań z tego co znamy z telefonów Apple i modeli z Android. Postęp jest znaczący.

A na jaki postęp można liczyć w kwestii układu jezdnego i wrażeń z jazdy? Lexus obiecuje obniżenie poziomu wibracji (większa sztywność nadwozia), lepsze wyczucie układu kierowniczego oraz pewniejsze prowadzenie (po raz pierwszy w historii ES zdecydowano się na zawieszenie wielowahaczowe z tyłu). Tyle obietnic. By je zweryfikować musimy się uzbroić w cierpliwość mierzoną nie w tygodniach a miesiącach.

Na nowego Lexusa ES niestety jeszcze trochę poczekamy. Produkcja wersji elektrycznych ruszy w Japonii dopiero w marcu 2026 r. Jeszcze później wystartuje linia produkcyjna hybrydowego ES 300h (maj 2026 r.). Na pocieszenie pozostaje, że pierwsze przedprodukcyjne egzemplarze (niezarejestrowane co oznacza brak możliwości jazd testowych) pojawią się w salonach w Polsce w październiku 2025 r. (wówczas także poznamy ceny (podstawowa wersja elektryczna powinna zmieścić się w wymogach programu NaszEauto co oznacza próg 276 tys. zł, a hybryda będzie tańsza od BEV), a dealerzy rozpoczną przyjmowanie zamówień). Na samochody pochodzące z regularnej produkcji poczekamy odpowiednio do czerwca 2026 r. (BEV) i września 2026 r. (HEV). Materiał został zrealizowany na wyjeździe sfinansowanym przez Toyota Central Europe Sp. z o.o. Firma nie miała wpływu na powyższą treść, ani wglądu w tekst przed publikacją.