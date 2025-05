Wraca europejska marka, o której zapomnieliśmy. Nowe otwarcie i koncepcyjne auto na początek

Historia Yugo ma swoje podwaliny w końcu XIX wieku. W świadomości Europejczyków (choć pochodzących z ówczesnego Bloku Wschodniego) zagościła za sprawą trzech modeli. Mowa o Zastavie 600, 750 i 850, a więc serbskiej kreacji Fiata 600, Zastavie 101, czyli licencyjnym Fiacie 128 i Koralu.

Nowe Yugo wygląda dobrze. Ma być 2-drzwiowym hatchbackiem

Motoryzacyjna historia Yugo była związana głównie z komunizmem. Firma po upadku ZSRR nie radziła sobie zatem najlepiej. Miała poważne braki w kwestii technologii. Serbowie nie chcieli jednak łatwo poddać się w kwestii walki o narodowego producenta aut. Dlatego w 2008 r. firma została przekształcona w spółkę Fiat Automobili Serbija. Ostatecznie upadła w 2017 r. Na tym historia się kończy? Dziś okazuje się, że nie do końca. Bo Yugo może wrócić. Powiem więcej, może wrócić całe na biało.

Yugo zapowiedziało swój powrót. Pokazało nawet projekt pojazdu w pomniejszonej skali. Ten został zaprezentowany podczas monachijskiego wydarzenia o nazwie Car Design Event. Model nawiązujący stylistycznie do ostatniego Yugo, a więc Korala, zaprojektował Darko Marčeta. Działał on w zespole pod przewodnictwem prof. dr Aleksandara Bjelića z Niemiec. Pojazd prezentuje się nowocześnie, ze swoim LED-owym pasem przednim. Ma być dwudrzwiowym autem segmentu B.

Yugo daje sobie dwa lata. W Belgradzie pokaże jeżdżący prototyp

Szczegóły techniczne dotyczące nowego Yugo są na razie mocno okrojone. Wiadomo jedynie tyle, że firma przewiduje zarówno napęd spalinowy, jak i elektryczny. W ofercie ma się pojawić także przekładnia automatyczna i manualna. Poza tym producent przewiduje inne warianty nadwoziowe.

Kiedy przyszłe losy Yugo się wyklarują? Firma daje sobie dwa lata. Za dwa lata podczas belgradzkiego expo ma zaprezentować jeżdżący prototyp modelu, który mógłby wejść do seryjnej produkcji. W perspektywie dwuletniej dowiemy się zatem czy projektowi uda się dotrwać do rynkowego debiutu oraz jaki tak właściwie model mógłby on oznaczać. I nawet gdyby Yugo udało się powrócić na rynek, pozostaje jeszcze jedna kwestia. Dziś trudno powiedzieć czy auto znajdzie nabywców w Europie. Yugo czy Zastava jednak mogą się dobrze nie kojarzyć starszym kierowcom.